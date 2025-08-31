Un grupo de vecinos y vecinas, acompañados por miembros del PSOE de Lalín, se desplazó ayer al cementerio de Soutolongo para recordar al alcalde democrático Manuel Ferreiro Panadeiro, asesinado en 1936. La presidenta del colectivo que lleva el nombre de este político, Luz Acción, aprovechó su intervención para solicitar medidas urgentes contra la oleada de incendios y para poner fin al genocidio de Gaza. Tras la actuación de Benxamín Otero y Celso Sanmartín, la comitiva continuó la jornada en el albergue de Mouriscade para rendir un tributo a Román Santalla por su dilatada etapa como sindicalista, que acaba de cerrar semanas atrás. La jornada remató con una comida de confraternización.

Vecinos y miembros del PSOE rinden un homenaje a Manuel Ferreiro