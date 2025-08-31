Somoza recalca que la inversión de 2 millones en pistas procede de la Diputación

La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, replica las declaraciones del alcalde, José Luis Camiñas, sobre la inversión en la mejora de pistas de titularidad municipal, a raíz de una moción que defenderá el PP en el pleno de mañana y en la que enumera 18 vías en las que hay que actuar de manera urgente por su deterioro.

Somoza corrige a Camiñas y asegura que «es cierto que en Rodeiro se invirtieron dos millones de euros en estos dos años, pero también es verdad que ese dinero procede exclusivamente de la Diputación, porque al alcalde aún lo estamos esperando todos los vecinos. En todo caso, tiene ahora una oportunidad magnífica de que su marcador deje de estar a cero si aprueba nuestra moción». Le recuerda al regidor socialista, además, que el gobierno que conforma junto a Unidade por Rodeiro ya tumbó a comienzos del mandato «un proyecto del anterior ejecutivo del PP para arreglar 14 pistas con 800.000 euros del remanente». El gobierno de coalición decidió en noviembre de 2023 destinar esta cuantía al pago de personal y al de facturas.

Somoza concluye diciendo que «Camiñas tiene suerte de que el presidente de la Diputación y edil de Rodeiro, Luis López, sea un cambote de pro y esté rescatando al Concello de la mala gestión del bipartito» municipal.