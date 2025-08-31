La ‘sequía lúdica’ del pantano de Portodemouros

A comienzos de esta semana, el embalse de Portodemouros estaba al 35,5% de su capacidad, con 135 hectómetros cúbicos sobre un global de 297. Esta cifra, registrada en la web www.embalses.net, está por debajo tanto de los 146 hectómetros cúbicos de la misma semana del año pasado como de los 196 de media de la última década.

Detrás está tanto la sequía –dejó de llover en junio y el agua caída en estos últimos días apenas tendrá impacto en el embalse– como las obras de mantenimiento que realiza desde el 27 de mayo la adjudicataria de la presa, Naturgy, y que rematarán a finales de septiembre. Las obras servirán para prolongar la vida útil del aliviadero de la presa, mejorando la unión entre el hormigón y la roca de base con inyecciones, y sellando fisuras mediante resinas que van a evitar filtraciones y pérdidas de resistencia. El aliviadero se emplea cuando el pantano roza el 100% de su capacidad, para evitar la presión del agua sobre la presa. Por eso, en los trabajos que se acometen durante estos meses se realizan cortes transversales y longitudinales para evitar la tensión que provoque la expansión del hormigón que se está inyectando.

Esto explica por qué desde el comienzo del verano podemos visitar la aldea anegada de O Marquesado, en Brocos, una circunstancia que se ha dado contadas veces en los últimos años y siempre después de una prolongada sequía. Pero a cambio, la escasez de agua reduce a cero la oferta deportiva que en otras ocasiones pudo poner en marcha el Club Náutico, que además este año se quedó sin adjudicatario del chiringuito al pie de la playa fluvial. Playa que, por cierto, el año pasado entró a formar parte del Rexistro de Augas de Baño de Galicia, dentro de la categoría de aguas continentales, y que en esta temporada de 2025 cambió de sección.

Entre el 12 de mayo y el pasado día 19, Sanidade realizó siete controles de la calidad del agua. En julio y en el último análisis la presencia de enterococo intestinal está por encima del límite de los 8 milímetros cúbicos por litro. Los enterococos son bacterias que pueden causar infecciones urinaria o de heridas, y no son las únicas amenazas de cualquier agua de baño. Portodemouros, en el que también se analiza Escherichia coli, otra bacteria, padece siempre hacia finales de verano la presencia de microcistina, la toxina que tiñe el agua de verde.