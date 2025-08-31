Seijas reclama un servicio que asesore sobre las ayudas para los daños de fuegos

En el próximo pleno de la corporación de Agolada, el PP defenderá una moción «a modo de plan de apoyo y recuperación de las zonas afectadas por el fuego, sobre todo las parroquias de O Sexo, Agra, Baíña y Berredo». Entre las líneas de actuación que proponen los populares figura la puesta en marcha, por parte del gobierno de Luis Calvo, de un servicio de información, apoyo y asesoramiento para las personas afectadas por los fuegos forestales, de cara a facilitarles los trámites de las ayudas que está preparando la Xunta. Es más, el gobierno autonómico «seguramente convoque al gobierno de Agolada» a un encuentro en el que informará a las administraciones locales de las diferentes líneas de apoyo a los damnificados por los incendios de este verano. Las subvenciones estarán abiertas desde mañana y cubrirán gastos para viviendas y explotaciones agroganaderas con pérdidas o para negocios asentados en áreas calcinadas.

La portavoz del PP, Carmen Seijas menciona otra medida que recoge la moción: un plan de ayuda a la reforestación similar al 50.000 árbores máis que desde hace años realiza el Concello de Lalín sobre todo con frutales y mediante copago. En el caso de Agolada, se apuesta por frondosas autóctonas y sin coste para los vecinos. Pide además charlas para promover explotaciones en extensivo.