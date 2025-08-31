Os regueifeiros buscan inspiración en Carboeiro
O mosteiro de Carboeiro acolleu onte un ‘Encontro comunitarion de regueifa e pracer’ no que, ademais de repentismo, pandereteiras e foliada aberta, os participantes tamén levaron comida para compartir co resto dos asistentes. A festa comezou a media tarde e prolongouse ata a noitiña. Contou ademais coa participación de Regueifa Tour, un proxecto que puxo en marcha durante o pasado curso o alumnado de regueifa do instituto Marco do Camballón, de Vila de Cruces, e que o vindeiro 13 de setembro acudirá ao Pedra Festival en Barbadás, Ourense.
