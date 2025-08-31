El jabalí, protagonista de la primera Xuntanza Xeracional de Caza en Lalín

La caza necesita relevo generacional para poder controlar la densidad de especies como el jabalí (uno de los mayores depredadores de la caza menor) así como sus daños en los cultivos o los contagios de enfermedades que pueden transmitir jabalí, zorro o corzo a la cabaña ganadera y a los perros.

Por eso la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín organiza el próximo sábado, 6 de septiembre, la I Xuntanza Xeracional de Caza. La jornada fue presentada ayer por el presidente del colectivo y su tesorero, José Luis Montoto y Francisco Salgado, junto al presidente de la Federación de Caza de Pontevedra, Francisco Couselo, y el edil Pablo Areán, en representación del gobierno lalinense.

Bárbara Fontán y Sono

La jornada, como señala Montoto, se centrará en el jabalí y tendrá actividades orientadas a los más pequeños. Desde las 8.00 horas y hasta las 15.00, en el campo de tiro y su entorno los y las asistentes más jóvenes podrán participar en talleres de pintura y tendrán la ocasión de ver cómo trabaja el equipo que conforman Bárbara Fontán y Sono, su perro de cuatro años de raza grifón azul de Gascuña. Ambos se proclamaron el pasado mes de mayo campeones de la II Copa de España Femenina, dentro del Campeonato de Perros Atraillados sobre Jabalí Salvaje.

Un perro de traílla va sujeto con una correa y se emplea para seguir el rastro de un jabalí y localizar donde está encamado. Es un sistema de caza en alza en los últimos años, que se emplea ya tanto en las batidas de Lalín como en Dozón, por ejemplo, y que en esta Xuntanza Xeracional permitirá organizar batidas en aquellas zonas donde los maizales ya registran cuantiosos daños de jabalí. En estas batidas participarán en total 27 personas (se reservan las tres restantes para el jefe de cuadrilla, que será Francisco Salgado, y personal técnico). La intención es que el rastreo con perro atraillado se realice ya a primera hora de la mañana, para después repartir los puestos y realizar la batida. Los menores de edad solo podrán acudir bajo la custodia de una persona mayor y estar con ella en un puesto determinado. Y, es obvio, no podrán emplear armas.

Francisco Couselo añadió que además habrá una demostración de tiro con arco, un sistema que ya se emplea en la caza de jabalí en zonas donde es peligroso actuar con escopeta, como áreas urbanas o polígonos industriales. Pablo Areán, en este punto, quiso destacar la combinación en la actividad cinegética de sistemas tradicionales con innovaciones tecnológicas como simuladores.

La jornada incluye una comida de confraternización para los asistentes, al precio de 12 euros para los niños y niñas de hasta 12 euros, y de 25 para las personas que superen esa edad.