Forcarei vive As Dores
Las fiestas patronales del municipio congregan a cientos de personas en lasdistintas plazas todos los días a pesar del mal tiempo y la lluvia
La lluvia no pudo evitar que el Venres das Dores de Forcarei congregara a cientos de personas en la Plaza de Sorribas, donde hasta hasta altas horas de la madrugada los forcaricenses y demás visitantes pudieron disfrutar del espectáculo de Satisfayers Rock Band, a los que acompañó después la Disco Móvil Caramelo y la esperada orquesta París de Noia, que llenaron el lugar a pesar del mal tiempo.
El sábado, el grupo Os D’Aquí animó el pasacalles, seguidos por una sesión vermú a cargo de D’Mans. Por la tarde, la fiesta de la espuma con hinchables acuáticos fue aplazada, y la noche terminó con una verbena a cargo de las orquestas Galia y Ámbar.
Hoy, a las 12.30 horas habrá misa rezada y el pasacalles de la Banda de Gaitas de Forcarei. A las 14.00 horas una nueva sesión vermú, y a las 18.00 horas, será el turno del karaoke infantil. Una hora después será el concierto de la Banda de Música de Cerdedo, y a las 23.00 horas tocará Tattoo.La gran traca final, que pondrá el broche de oro a las celebraciones, será la gran tirada de fuegos de artificio a la medianoche.
