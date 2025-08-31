La estructura del edificio okupado en la calle Álvaro Cunqueiro, dañada por un incendio

Los tiempos de la sociedad civil y de las administraciones públicas se mueven a distintas velocidades. Demasiado tiempo llevan los vecinos del entorno del plan parcial de A Viuda, en Lalín, denunciando problemas de inseguridad por la okupación de un bloque de pisos situado en la calle Álvaro Cunqueiro. Escenario habitual de peleas, a medianoche de ayer se produjo otro incidente cuyas consecuencias pudieron haber sido fatales. Un fuego afectó al bajo okupado por varias personas desde hace meses que acabó dañando parte de la estructura interior del edificio.

Restos de chatarra en el interior del inmueble. / Bernabé/Javier Lalín

El suceso se produjo pasada la medianoche cuando varios vecinos se percataron de que salían llamas de la fachada principal del mencionado edificio propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), un bloque de viviendas inacabado durante la crisis del ladrillo de 2008. Dentro del bajo se encontraba un ciudadano de nacionalidad rumana que vive en el bajo desde hace meses y que ayer por la mañana aseguraba que el incendio fue intencionado. En ese instante, en principio, no había más personas en el edificio que tiene otros pisos okupados. Laurentiu Anchidim relata que se encontraba «durmiendo» y que fue alertado por otra persona del fuego, así que rápidamente abandonó la zona.

Comida y una bombona al lado de la entrada al bajo. / Bernabé/Javier Lalín

Instantes después se presentó en el punto un vehículo de Emerxencias de Lalín, además de agentes de las fuerzas de seguridad. Las llamas quedaron sofocadas y, al margen de los daños materiales, no hubo que lamentar heridos. Dentro del bajo, empleado por estas personas para dormir, hay restos de chatarra y colchones, mientras que en el soportal se acumula desde un montón de leña hasta bombonas de butano, comida, mobiliario o incluso una cocina de gas.

Operativo de extinción, en la madrugada de ayer. / Cedida

El gobierno lalinense aseguró a mediados del mes pasado que finalmente, después de habérselo solicitado en varias ocasiones, la Sareb había denunciado formalmente la okupación de su propiedad. El alcalde, José Crespo, confirmara unas semanas antes que había otorgado un período de 15 días al conocido como banco malo para que moviese ficha. Para el regidor sería oportuno que el organismo estatal pusiese a la venta el edificio y que una empresa lo rehabilitase para colocar estos pisos o bajos comerciales en el mercado. No obstante, el BNG desveló que al menos el bajo okupado y que acaba arder es propiedad de un particular y por tanto la Sareb ya no tendría las manos libres para venderlo. El PSOE, por su parte, es partidario a la demolición del edificio por cuestiones de seguridad.