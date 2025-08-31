Donación de sangre los días 5 y 6 en Lalín
Los lalinenses podrán donar sangre en la unidad móvil que el centro autonómico de sangre y órganos instalará en la Praza da Igrexa los próximos días 5 y 6 de septiembre. El viernes funcionará de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado estará operativa de 10.30 a 14.30. El departamento municipal de Sanidade anima a los vecinos a donar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»