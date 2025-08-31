Donación de sangre los días 5 y 6 en Lalín

Los lalinenses podrán donar sangre en la unidad móvil que el centro autonómico de sangre y órganos instalará en la Praza da Igrexa los próximos días 5 y 6 de septiembre. El viernes funcionará de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado estará operativa de 10.30 a 14.30. El departamento municipal de Sanidade anima a los vecinos a donar.