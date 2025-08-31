El concurso para la gestión de barras durante As Dores queda desierto
El Concello no recibió ofertas para la gestión de estos bares en el Campo da Feira Novo y en el entono de la estación de autobuses | El precio mínimo de licitación ascendía a 18.715 euros
La explotación de las barras en dos espacios públicos donde actuarán orquestas durante las fiestas patronales de Lalín no ha recibido ofertas en la licitación lanzada por el ayuntamiento semanas atrás. Este martes día 26 finalizó el plazo para que las empresas trasladasen sus propuestas ante la administración municipal, pero ninguna ofertó y por tanto el concurso quedó desierto.
El pliego establecía que los interesados debían ofrecer un mínimo de 18.715 euros para optar a esta adjudicación, que suponía asumir la explotación de las barras que, además del Campo da Feira Vello, se iban a ubicar este año también en una zona anexa a la estación de autobuses. Estos dos espacios públicos son los elegidos para la celebración de los principales conciertos en las verbenas de As Dores. El adjudicatario dispondría de la preceptiva autorización administrativa municipal para el aprovechamiento de los mencionados recintos los días 21, 22 y 23 de septiembre; es decir, el domingo, lunes y martes de los festejos patronales.
Ahora el Concello podría lanzar otra licitación pues, en principio, debido a su cuantía económica, este servicio no tendría cabida dentro de la figura del contrato menor.
