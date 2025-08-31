El CMUS de Lalín presentará el martes día 2 su nuevo curso
REDACCIÓN
El Conservatorio Profesional de Música de Lalín celebrará el acto de presentación del nuevo curso académico 2025/2026 el próximo marte a las 20. 00 horas, en el Salón Teatro del Auditorio Municipal de Lalín.
Allí se darán a conocer detalles organizativos y académicos relevantes para el desarrollo del curso. Además, se procederá a la elección de los horarios de las materias instrumentales por parte del alumnado. Los horarios de las materias grupales fueron ya enviados a las familias y alumnado en el pasado mes de julio para facilitar la difícil tarea de encajar el horario de los escolares.
El centro anima a toda la comunidad educativa a participar en este acto de bienvenida y organización, «que marca el inicio de una nueva etapa llena de aprendizajes, esfuerzo y pasión por la música», subraya.
