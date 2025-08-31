Cayetano Gil Taboada, obispo de Lugo y arzobispo de Santiago

Este insigne prelado de Deza, nació en la feligresía de San Esteban de Barcia el 7 de agosto de 1688, partido judicial de Lalín, provincia de Pontevedra, en cuya iglesia recibió el bautismo el 10 de agosto del mismo año y le pusieron el nombre del Santo en cuya festividad había nacido.

Descendiente de una antigua e hidalga familia, de la jurisdicción de Deza, fueron sus padres Pedro Gil Taboada, natural de Santiago de Taboada y Flavia Gil Gundín, de Santa Eulalia de Donsión, los padrinos del bautismo fueron Felipe Gil y Juana Taboada Gil, vecinos de Santa Eulalia de Donsión. Los abuelos paternos, Jorge Gil Taboada, de Santa Eulalia de Losón, hijo de Andrés Gil y de María Taboada y Margarita Gil y Camba, de San Esteban de Barcia, hija de Antonio Gil y de Antonia de Camba y Rivadeneira y los abuelos maternos, Gómez Gil Taboada y Beatriz Gundín, naturales de Santa María de Donramiro.

Al llegar a la edad de estudiar, hizo sus primeros estudios como alumno becado en el Colegio Menor de San Jerónimo de Santiago, donde estudió filosofía, licenciándose y doctorándose en 1708. Después se dedico a la jurisprudencia, entrando de colegial en el Colegio de Fonseca de Santiago, en el cual llegó a ejercer el cargo de Rector, el año 1713, cuando solo contaba 25 años de edad. Más tarde marchó a Valladolid para continuar sus estudios y teniendo 26 años de edad entró en el Colegio Mayor de Santa Cruz, el 29 de Julio de 1714.

Fue tan destacado en los estudios, que las autoridades procuraron encomendarle el desempeño de cargos acordes con su talento. En el año 1719 su tío Felipe Antonio Gil Taboada, Obispo de Burgo de Osma, le nombró Visitador General de su Obispado. El 1 de septiembre de 1720, Diego de Astorga y Céspedes, Inquisidor General, le nombró Fiscal de la Inquisición de Sevilla, en donde fue también Racionero de la Catedral y al ser promovido su tío a Arzobispo, hizo Provisor y Gobernador, mientras su tío presidía el Consejo de Castilla. En el mes de Marzo de 1725, fue nombrado Canónigo Capitular dela Catedral de Santiago y se le dio la plaza entera de Inquisidor en Sevilla por el Inquisidor General Juan de Camargo, que se la conmutó por la misma plaza en Santiago. El Rey le nombró, Administrador del Hospital,fundado por los Reyes Católicos, cargo de gran importancia en aquellos tiempos.

Por sus virtudes y su profunda ciencia, alcanzaron la recompensa, el rey Felipe V le promovió a la sede Episcopal del Obispado de Lugo, en el mes de febrero de 1735, vacante por muerte de Manuel de Santa María y Salazar. Renunció a esta dignidad pero no pudo lograr que se le admitiese la renuncia. Nombrado el 29 de noviembre de 1735, fue consagrado Obispo en diciembre en Santiago e hizo su entrada pública en Lugo el 11 de enero de 1736 y el día 14 del mismo hizo la jura acostumbrada. Rigió la Iglesia de Lugo, durante diez años, realizando muchas obras de gran importancia y reformas en la catedral y en la ciudad. Llevó a cabo entre 1739 y 1743, la remodelación y terminación del actual Palacio Episcopal, en cuya fachada, sobre la puerta principal puso el escudo de sus armas. A ambos lados del escudo esta labrada en la piedra la siguiente inscripción: Este palacio y obra se hizo y finalizó siendo obispo y señor de esta ciudad el ilustrísimo señor don Cayetano Gil Taboada, natural de San Esteban de Barcia, Arciprestazgo de Deza, el año de 1743. Concluyó la capilla y el retablo de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, obra realizada por Fernando Casas Novoa, uno de los arquitectos más destacado del barroco español, para la que dio seis mil reales.

En el año 1742, arreglo juntamente con el Cabildo el plan de educación e instrucción que debía darse a los niños de Coro que habían de vivir en una misma casa, cuidados y dirigidos por el Maestro de Capilla. En el mismo año regaló a la Catedral de Lugo, en la que permanentemente se adora a Cristo Sacramentado, una rica y exquisita colgadura de terciopelo carmesí, con fleco y galones de oro, para que cubriese todas las paredes del Crucero, valorada en 20.000 reales. El Cabildo en agradecimiento le regaló un báculo Pastoral y un anillo de gran valor. Donó a la Congregación o Escuela de María Santísima, un hermoso viril que costó cuatro mil reales. Reedificó la Casa o Palacio que la diócesis tenía en Diomondi, precisa para recoger las Rentas que el obispado percibía en el partido de Monforte.

Puso en orden el Archivo Episcopal y como faltasen muchos instrumentos y apeos necesarios para la perpetuidad de las Rentas, se ordenaron y juntaron más de tres mil hojas. Hizo con equidad de Padre los Foros a cuantas personas vinieron a recibirlos y a pesar de tener en el Obispado muchos parientes, a ninguno dio una fanega de pan en Foro. Instituyó la plaza de Procurador de pobres con aprobación del Consejo, la que con gran generosidad cedió en beneficio del Cabildo, el cual para corresponder a tanta fineza regaló a Su Ilustrísima un pectoral de zafiros que había regalado a la catedral el Ilustrísimo Señor Don Bernardo Froilán Saavedra y Sanjurjo, Arzobispo de Larisa (Tesalia, Grecia) y natural de Lugo.

El acierto con que gobernó la Iglesia de Lugo hasta el año 1745, se tuvo presente para que el Rey le nombrase Arzobispo para la Archidiócesis de Santiago, sustituyendo a Manuel Isidro Orozco, que gobernó dieciséis años. Recibió las Bulas del nombramiento, hallándose en el pueblo de Recimil (Lugo). Hizo su entrada en la Sede Compostelana el 17 de febrero de 1746. Durante su gobierno en la Archidiócesis, celebró un Sínodo con su clero, el que, por contradicciones de algunos individuos fue desaprobado por Su Santidad, a pesar de estar ya impreso con licencia del Consejo.

Fachada de la catedral

Siendo Arzobispo de Santiago, se llevó a cabo la terminación de la gran obra de la fachada barroca del Obradoiro de la Catedral de Santiago, ejecutada por Fernando Casas Novoa, fachada-transparente que protege la obra maestra del Medievo El Pórtico de la Gloria, del Maestro Mateo; en el año 1750, se colocó la estatua de Santiago Peregrino, con lo que se finalizó la obra, unos pocos meses después de la muerte de Casas Novoa, su construcción había comenzado en 1738. Reedificó muchas partes del Palacio Arzobispalde Santiago, desde el arco hasta concluir en la calle de San Francisco. Falleció el 10 de mayo de 1751. El 3 de agosto de 1751, en el Colegio de la Compañía de Jesús de Santiago, el jesuita P. Facundo Lozano, Procurador del mismo colegio, predicó la Oración fúnebre a su memoria, El Iris de la paz, encargada por su familia y el 10 de Junio de 1752, el P. Fr. Bernardo Labandeira, Predicador Mayor del convento de Nuestro Santo Padre San Francisco, dijo la Oración fúnebre, en el solemne aniversario de su muerte, encargada por el Cabildo catedralicio. Le sucedió en el Arzobispado Bartolomé Rajoy y Losada.

Dejó establecido en su testamento, que de todos sus bienes y efectos, se hicieran doce partes, de las cuales dejó dos para ensalzar al gloriosísimo Patrón Señor Santiago Apóstol; otras dos partes las dejó a las iglesias pobres del Arzobispado, para arreglo de retablos, paredes y fallados; otras tres partes, las dejo a los pobres necesitados del Arzobispado, otra parte, al Santísimo Sacramento expuesto en el Catedral de Lugo, otra por igual a las capillas de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y San Froilán, otra a las parroquias pobres del Obispado de Lugo y otra a las personas necesitadas de la diócesis, dejando a la Catedral compostelana 12.000reales.

Por encargo de su tío Felipe Antonio Gil Taboada, arzobispo de Sevilla, edificó el hermoso templo barroco de Santa Eulalia de Donsión (Lalín), donde están enterrados algunos de sus familiares.