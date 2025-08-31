El BNG critica la falta de socorrista en la playa fluvial de río Liñares durante el verano
REDACCIÓN
El portavoz del BNG de A Estrada, Xoán Reices, denunció la falta de servicio de socorristas en la playa fluvial del río Liñares durante la temporada de verano, una carencia que calificó de «irresponsable» por parte del gobierno local.
Ante la pregunta del BNG al respecto de esta tema en el pleno, el alcalde respondió que no tienen la obligación legal. «Sabemos que la normativa no obliga expresamente a dotar a las playas de servicio de socorrismo, pero esto no exime al Concello de su responsabilidad de velar por la seguridad de los vecinos, y más cuando es un servicio que sí se ofrece en la página web del Concello para esta playa», argumentó Xoán Reices.
El BNG considera que estos deberían actuar con cierta previsión y compromiso con la ciudadanía, y más en este caso en el que se podrían adherir al Plan Sapraga. «No entendemos por qué no nos adherimos al Plan Sapraga estos dos últimos años, nos parece un ejercicio de desidia o incompetencia», concluyó el portavoz nacionalista.
