La atención a víctimas de violencia de género, principal labor del CIM de Lalín

El Centro de Información á Muller (CIM) de Lalín es un servicio activo desde agosto de 2002 y conveniado en la prestación de servicios con los ayuntamientos de Agolada y Rodeiro desde lo 2014. Ofrece de manera permanente, los recursos desde los que se articula una intervención global dirigida a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en horario de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas y que proporciona asesoramiento jurídico, atención psicológica, prioridad en la intervención y atención a mujeres víctimas de violencia de género e información sobre los recursos disponibles en Galicia.

El CIM lleva atendidas en lo que va de año un total de 372 consultas, desglosadas de la siguiente manera: Atención a víctimas de violencia de género (117), asesoramiento jurídico (100), atención psicológica (118) e información de recursos u otro tipo de consultas (37). Las relacionadas con la atención a las víctimas sigue siendo una constante en su labor.

Dentro de las funciones del servicio del CIM y como próximas acciones está previsto para el mes de octubre convocar la Mesa Local de Coordinación frente a Violencia de Género, en la que participan diferentes profesionales implicados en la atención a las víctimas, de distintos departamentos como Policía Local, Juzgado, Colegio de Abogados, Guardia Civil, IES, Subdelegación del Gobierno y Dirección General de la Lucha contra la violencia de género de la Xunta. En el marco de esta mesa se llevan a cabo actuaciones de coordinación y supervisión en la atención directa la víctimas de violencia de género. Asimismo el CIM tiene concedida una nueva edición del curso de defensa personal femenina para llevarlo a cabo también en el mes de octubre. Está dirigido a mujeres adultas y está financiado por la Consellería de Política Social en colaboración con la Fegamp y se incluye dentro de las actividades ofertadas a las entidades locales que forman parte de la red gallega de ayuntamientos contra la violencia de género.

Entre las acciones desarrolladas en los ocho primeros meses de año 2025 hay que destacar, además de todas las consultas atendidas, que el CIM, y dentro de las funciones que presta, desarrolló una agenda de actividades significativas, de diferente índole, todas ellas con el nexo común de ofrecer una respuesta global en la atención a las víctimas de violencia de género. Así, el 11 de enero se realizó una edición del curso de Defensa personal femenina en las instalaciones del Lalín Arena en el que tomaron parte 20 mujeres adultas. El 13 se llevó a cabo a Mesa Local de Coordinación frente a la violencia de género. Ya el 4 de febrero tuvo lugar a presentación del Protocolo de actuación frente a las violencias sexuales y LGTBIFóbicas en el ocio nocturno por parte del director xeral de la Loita Contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, en la que participaron diferentes hosteleros con la finalidad de adherirse al mismo.

A lo largo del año mantiene actividades conmemorativas en relación a 8 de Marzo y a 25 de Noviembre , así como programas formativos y educativos dirigidos a alumnado y población en general a través del departamento de Igualdad municipal.

Este servicio municipal está adscrito mediante convenio de colaboración al servicio Atenpro (Atención y protección para víctimas de violencia de género) de la Cruz Roja Española. Desde el CIM se tramitan las solicitudes para la teleasistencia y se mantiene colaboración y coordinación con el punto habilitado en el puesto de la Guardia Civil de Lalín de seguimiento de casos de violencia de género, llevando a cabo una actuación global de recursos en víctimas de violencia de género.