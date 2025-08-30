Silleda licita la mejora viaria de la primera fase del polígono Área 33 por casi 138.000 euros

Hasta el 15 de septiembre, el Concello de Silleda mantiene abierto el plazo para que las empresas interesadas remitan sus ofertas a la mejora viaria de la fase 1 del polígono industrial Área 33, dentro de la línea de ayudas que convocó la Xunta para el presente ejercicio encaminadas a la habilitación y mejora de parques empresariales de Galicia. Por eso, de la inversión global de 137.987 euros en dicha mejora, 110.390, es decir, el 80%, proceden del gobierno autonómico, mientras que el Concello aportará el 20% restante a través de la línea 1 del Plan +Provincia de la Diputación.

Estas aportaciones de las dos administraciones supramunicipales son posibles gracias a los recursos liberados por las gestiones que se realizaron con la Xunta, que financió parte de las obras en Avenida do Parque y que permitió minorizar la aportación provincial en ese proyecto para destinarlo ahora al polígono industrial.

Vías de sentido único

El proyecto, que lleva por título Mellora das infraestructuras viarias do parque empresarial Área 33 de Silleda, prevé intervenir en más de 2,2 kilómetros de calles que presentan un deterioro progresivo ya sea por el paso del tiempo como por las condiciones meteorológicas o por el tráfico pesado.

Las actuaciones, que se licitan mediante un procedimiento abierto y deben ejecutarse en un plazo de dos meses desde su adjudicación, incluyen el fresado y reposición del firme en las zonas más dañadas, la aplicación de una nueva capa de rodadura con microaglomerado en frío (este sistema mejora la adherencia de los vehículos) y la renovación de la sinaléctica horizontal y vertical. Además, el Concello aprovechará estos trabajos para mejorar la seguridad tanto en el tránsito peatonal como en el tráfico rodado, que quedará reorganizado de forma parcial con la creación de vías de sentido único. Esto permitirá delimitar mejor las zonas de aparcamiento y evitar circulaciones cruzadas.

Coordinación

En Área 33 están operativas 80 firmas. El Concello mantendrá el próximo jueves, 4 de septiembre, una reunión con los y las representantes de estas entidades, en el salón de actos del vivero de empresas, para compartir con ellos los detalles de este proyecto y abordar la reorganización del tráfico durante el tiempo que duren las obras, con vistas a establecer mecanismos de control y de coordinación que permitan reducir al máximo las incidencias durante su ejecución.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, que lleva además el área de Obras, indica que esta rehabilitación en la capa de rodadura de varias calles del parque «tendrá una incidencia relevante sobre la circulación, por lo que es necesario que exista una buena coordinación entre el empresariado y el Concello, de cara a garantizar la seguridad y la operatividad del viario».