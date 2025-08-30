Pichel avala su gestión en la aprobación del primer presupuesto de Cachafeiro

El Concello de Forcarei celebró ayer un pleno extraordinario en el que se aprobaron los presupuestos municipales para este curso. Las cuentas salieron adelante con la mayoría del grupo de gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Belén Cachafeiro, mientras que el grupo socialista, que lidera Verónica Pichel, votó en contra. La cuenta asciende a 2.547.927 euros.

Los «presupuestos de urgencia», en palabras de la alcaldesa, «son los mejores de los últimos seis años de este gobierno PSOE-BNG». Según el ejecutivo, a 31 de julio, el presupuesto para la mayor parte de las partidas era escaso o estaba en negativo, como fue indicando, por ejemplo, hablando del que restaba para temas de pavimentación, vías públicas, y otros servicios estaba a menos 14.000 euros. Para el consumo de alumbrado público de todo el municipio, junto a otros gastos similares, señaló que tenían 117.000 euros en nagativo, y para elcuidado de los parques, desbroces y otros temas de medioambiente, las cuentas atesoraban un défictit 35.000 euros. En cuanto a los temas deportivos, comentó que estaban en positivo con 18.000 euros, pero que volvió a recordar «que estas facturas están actualizadas a 31 de julio», donde recordó que faltaban por pagar «los salarios de los socorristas, entre otros gastos, que ascienden a 10.000 euros, por lo que no llegaría para pagar las facturas de agosto».

En cuanto al polémico tema del Servicio de Axuda no Fogar, Cachafeiro indicó que la última factura pagada era de junio y que con los presupuestos restantes, no llegaría el dinero para pagar los meses siguientes. Según la alcaldesa, «estos presupuestos están ahora así porque ustedes cargaron en el presupuesto de 2025 facturas que estaban pendientes sin pagar del año 2023 y 2024. Fíjense lo que llegaron a esperar los proveedores, por importe de 650.000 euros», añadió.

El grupo popular manifestó que la situación actual se debe en gran medida a la falla de los presupuestos del anterior gobierno socialista, lo que llevó a estos a prorrogar el presupuesto aprobado por el gobierno popular de hace seis años, buscando contener en la mayor medida posible los gastos y manteniendo los servicios mínimos.

La exalcaldesa Verónica Pichel, desalojada por una moción de censura hace un mes, defendió la situación económica heredada por el actual gobierno, asegurando que «existe liquidez en el Concello». Recordó que en julio había certificados bancarios por 1,7 millones de euros y que los pagos a proveedores estaban al día, con un período medio de pago reducido a 20 días en el primer semestre de 2024.

Destacó que «muchas de las inversiones y obras incluidas en los presupuestos actuales corresponden a subvenciones gestionadas por nuestro ejecutivo» antes de la moción de censura. El PSOE votó favor del punto relativo a los festividades locales y en contra de pero en contra de las cuentas.

Por otro lado, el único concejal del BNG, Roberto Jorge Correa, se abstuvo en la votación de las primeras cuentas del ejecutivo de Belén Cahafeiro.