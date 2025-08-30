Ordenan la demolición de un alpendre para un criadero de ocas en Vilatuxe

El Concello de Lalín ordenó a un particular la demolición de un alpendre de un criadero de ocas ubicado en el lugar de Os Carballiños, en la parroquia de Vilatuxe. La decisión de la junta de gobierno local procede de un trámite que parte de la denuncia de un vecino, que alertó formalmente de la existencia de un criadero con una docena de ocas cuya actividad producía malos olores y ruidos.

Cursada una visita por la inspección municipal se traslada al denunciado la necesidad de que asiente correctamente tanto el alpendre como una charca pues, además de no disponer de permisos, vulneran las distancias de retranqueo con otros bienes. Tras un plazo de un mes para la presentación de alegaciones, el Concello desestimó los recursos de reposición y en una nueva visita de inspectores de obras se comprobó que la charca de baño de las ocas había sido retirada, pero el particular no había actuado sobre el alpendre. Ahora se da un plazo de un mes para que cumpla con la orden, pues en caso contrario será el Concello quien lo ejecute mediante multas de 1.000 euros reiterables trimestralmente.

Por otro lado, la junta de gobierno aprobó la adjudicación de mejoras en la red de alcantarillado de la guardería del polígono, que acometerá la empresa Construcciones Luis Miguel por 10.466 euros.