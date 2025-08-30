Ocho familias lalinenses reciben cestas de puericultura que ofrece el Concello

Los concejales del gobierno lalinense Noelia Seijas, Marcos Mariño y Avelino Souto, entregaron las cestas de bienvenida a la natalidad a la 8 familias, siendo 5 niñas y 3 niños los beneficiados en la segunda remesa de este año. Están compuestas por varios productos básicos para el cuidado de los recién nacidos y como recibimiento que el ayuntamiento ofrece a estos nuevos vecinos. Las familias beneficiarias son de: Lalín centro (4), y las demás de Soutolongo, Vilatuxe, Filgueira y del lugar de A Penela, en Doramiro.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante todo el año. Para aquellos nacimientos, adopciones o constituciones de tutela que se produzcan en el mes de diciembre, el plazo estará abierto hasta el 20 de enero de 2026. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas que sean progenitoras de un bebé nacido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año; adoptantes o declaradas en situación de guardia con fines adoptivos de un menor, siempre que la constitución de la adopción o la declaración de guardia con fines adoptivos tenga lugar entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025; o que sean tutores de un menor, siempre que la constitución de la tutela se haga en este plazo

Todas las personas integrantes de la unidad familiar deben estar empadronadas en el momento de la petición y permanecer dos años tras las ayudas.