O Mes da Ciencia traerá diversión e aprendizaxe ao Concello de Cuntis
As actividades inclúen dous obradoiros os sábados 13 e 20 de septembro | As inscricións son gratis
REDACCIÓN
O Concello de Cuntis, coa colaboración da Rede de Dinamización Lingüística, pon en marcha unha iniciativa especial para o vindeiro mes de setembro: «Mes da Ciencia en Galego». Este programa, dirixido aos máis novos da casa, busca achegar o mundo da ciencia aos nenos e nenas dun xeito divertido e participativo, fomentando ao mesmo tempo o uso e o valor da lingua galega. A programación, que se desenvolverá nas instalacións municipais, inclúe dous obradoiros experimentais, pensados para espertar a curiosidade e o enxeño dos pequenos científicos.
O sábado 13 de setembro terá lugar a xornada dedicada aos «Tolos estados da materia», de 10.30 a 11.30 horas, e ás «Burbullas», de 11.30 a 12.30 horas, onde os participantes poderán descubrir as propiedades e transformacións dos elementos a través de xogos e experiencias sensoriais.
O sábado 20 de setembro a actividade continuará cos obradoiros «Coñece os teus sentidos», ás 10.30 horas, e «A fábrica dos aromas» de novo unha hora máis tarde, nos que se explorarán as capacidades do corpo humano e se creará unha aventura olfativa única.
«Con esta iniciativa, queremos demostrar que a ciencia non ten por que ser aburrida nin complexa», sinalou o alcalde do Concello, Manuel Campos. As familias interesadas en inscribir aos seus fillos e fillas poden facelo de xeito gratuíto nas oficinas do Concello de Cuntis. Para máis información, poden dirixirse ao OMIX, no teléfono 986 533 600 ou no correo electrónico omix@concellodecuntis.es.
