Lalín y A Estrada registran cada mes una decena de delitos informáticos

La criminalidad durante la primera mitad del año se incrementó ligeramente en los dos principales concellos de las comarcas, con un alza del 11,2% en A Estrada y el 5% en Lalín en comparación con el mismo período del año pasado.

Sin casos penales más graves como homicidios, asesinatos o secuestros, la comisión de delitos informáticos subió en ambos municipios hasta el punto que entre enero y junio ambos promediaron una decena de denuncias cada mes. La denominada cibercriminalidad se disparó algo más de un 44 por ciento en la capital de Tabeirós, pasando de 54 a 78 delitos, mientras que en la dezana la subida fue más moderada, desde los 65 a 74 casos. Así figura en el balance de criminalidad que el Ministerio del Interior difunde con una periodicidad trimestral para los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes. Las estafas informáticas copan buena parte de las denuncias en Lalín, con 60 casos, mientras que otros delitos sin epígrafe definido por el ministerio representan los 14 restantes. En la localidad vecina son 60 y 18, respectivamente.

Si atendemos al volumen absoluto de infracciones penales [los censos ministeriales se elaboran en base a las denuncias tramitadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, también las policías municipales] en A Estrada se registraron exactamente 229 en este semestre, por 231 en Lalín.

En este período se formalizó en la cabecera comarcal de Deza una denuncia por delitos contra la libertad sexual, uno más que hace un año, y en ambos casos no constan violaciones. En A Estrada la realidad es justo la contraria, pasando de una denuncia a dos, también sin episodios de violaciones. Los robos con violencia e intimidación a las víctimas quedaron a cero en Lalín y en A Estrada se contabilizó uno.

La estadística de Interior desglosa los robos con fuerza en todo tipo de inmuebles y los que se produjeron en domicilios. Así, estos últimos en el caso de A Estrada se mantuvieron en tres en las primeras mitades de este año y del precedente, mientras que en la comisión de este tipo de hechos delictivos se redujo considerablemente en Lalín, pasando de una decena de asaltos a casas, a dos. También cayeron los robos con fuerza en todo tipo de edificaciones, de 11 a 4, y en A Estrada bajaron de 7 a 5.

En el municipio de Tabeirós fueron denunciados 25 hurtos (ocho menos), delitos que en la localidad dezana se dispararon un 60%, desde una treintena hasta 48. En el territorio lalinense no se registraron denuncias por tráfico de drogas (una en el primer semestre anterior) y en A Estrada subieron un 500%, de una a seis; es decir, un promedio de un caso al mes.

Otro hecho delictivo que consta en este informe del Ministerio de Interior es referido a las denuncias por sustracciones de vehículos que, según los datos oficiales, en Lalín no se formuló ninguna entre enero y junio, tal y como había sucedido en el primer semestre del año anterior. Mientras tanto, estas infracciones sí aumentaron en A Estrada, aunque tampoco de manera muy significativa, pasando de una denuncia a dos.