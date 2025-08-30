El instituto Pintor Colmeiro ingresa en la red de STEMbach

El Bachillerato de excelencia en ciencias y tecnología, STEMbach, alcanzará en el próximo curso 2025-2026 los 60 participantes, tras la incorporación de seis nuevos centros educativos. Uno de ellos es el instituto Pintor Colmeiro, de Silleda, que así entrar a formar parte de una red en la que se promueve el desarrollo de competencias STEM, acrónimo de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los otros cuatro institutos gallegos que también integran en esta categoría son Gregorio Fernández (de Sarria), Dionisio Gamallo (de Ribadeo), Otero Pedrayo (Ourense), Ribeira do Louro (O Porriño), además del Colexio Plurilingüe María Auxiliadora, de Ourense.

La Xunta implantó el programa STEMbach por primera vez en el curso 2018-2019. El 54,4% de los participantes son varones, y el 45,6% mujeres, lo que contribuyen a disminuir la brecha de género en el ámbito científico. Además, desde el punto de vista cualitativo, los proyectos que defiende el alumnado ante un jurado en la final de cada curso están logrando cada vez un grado más alto tanto en nivel como en especialización. El programa dura dos cursos académicos y puede participar el alumnado de cualquier modalidad de Bachillerato. A mayores del curriculum de esa modalidad, los y las estudiantes se forman a mayores en una materia de STEM extracurricular de dos o tres horas semanales.