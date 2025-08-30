Habelas Hainas pecha un exitoso curso
O club de lectura Habelas Hainas celebrou a súa última reunión da tempada, pechando o curso cunha valoración moi positiva e co compromiso de seguir fomentando a lectura e o encontro veciñal na biblioteca de Cerdedo, onde tamén participan unha francesa, un americano e un estradense
O club de lectura Habelas Hainas de Cerdedo celebrou este mércores a súa última xuntanza antes das vacacións, na que as integrantes comentaron a obra O curioso incidente do can á media noite. Pechan así un curso intenso no que xa van 14 libros lidos desde que botaron a andar no pasado mes de abril de 2024.
A iniciativa naceu, como conta unha das súas impulsoras, Jovita Cadavid, de algo tan sinxelo como unha conversa entre amigas: «Estabamos tomando un café dúas amigas e comentamos que nos apetecía formar un club de lectura. Ao principio pensamos que ía ser difícil animar á xente, pero na primeira reunión xa fomos vinte persoas».
Desde aquela, o grupo consolidouse arredor da biblioteca municipal, coa que colaboran estreitamente. «Ao principio xuntabámonos nunha cafetería, pero logo trasladámonos á biblioteca. E cando non está dispoñible, reunímonos no local multiusos do lado», explica Cadavid.
O club conta con arredor de 22 persoas inscritas, aínda que normalmente asisten cerca dunhas 15 a cada sesión. A periodicidade depende do ritmo de lectura, cun prazo duns 45 días entre libro e libro. Este verán, con todo, multiplicáronse as citas: «En xullo tivemos varias reunións especiais porque nos visitaron autores como Manel Loureiro ou Fernando Salgado. Algún eran libros fóra do catálogo oficial, pero apetecíanos moito traballalos», sinala ela.
A diversidade é unha das marcas de identidade do grupo. Nel participan homes e mulleres de distintas idades e tamén veciños chegados doutros lugares, como un rapaz que vai a cada sesión desde A Estrada, ou unha francesa e un americano que residen en Cerdedo-Cotobade. «Síntense moi integrados, e cando eliximos un libro en galego sempre buscamos a edición bilingüe, para que todos poidan seguilo», apunta Cadavid.
A lectura convértese, así, nun espazo compartido. «Non só comentamos os libros, tamén saen experiencias persoais e reflexións. Sempre digo que en cada reunión aprendes algo novo», asegura unha das fundadoras.
En canto ás lecturas preferidas, a variedade tamén manda: feminismo, memoria histórica, novela negra, humor... «É difícil escoller un só título porque tratamos moitos temas distintos. Cada quen ten o seu estilo, pero en xeral os libros gústanlle a todo o grupo», resume. Entre as lecturas destacou tamén unha obra bilingüe en galego e portugués da escritora estradense Susana Sanches Arins.
Un nome nada casual
«Queríamos un nome orixinal que nos dixera algo. Ao ver a expresión ‘habelas hainas’, pensamos que encaixaba perfecto: igual que hai meigas, tamén hai lectoras e lectores en todas partes», subliñou. Cadavid destaca a boa acollida veciñal e a importancia que teñen actividades culturais como esta no rural: «Buscábamos unha actividade que animase un pouco a vida local. Ao final, a xente está contenta e nós tamén, porque vemos que ler xuntos é moito máis enriquecedor que facelo en solitario».
En canto ás próximas lecturas, xa teñen fixado o seguinte título: Beleza vermella, de Arantza Portabales, solicitado á Biblioteca de Galicia. Mentres tanto, lerán Saberes de María da Vrea, de Calros Solla. Na reunión de esta semana, comentaron O curioso incidente do can á media noite, entre charla informal e algo de picar, como xa é tradición.
Así, o club de lectura de Cerdedo segue medrando, converténdose nun espazo no que se mestura vida social e cultural na vila, mostrando como a paixón polos libros dinamiza o rural.
- Davila 27/08/2025