La Feira do Moble de A Estrada traerá novedades
Mostrarán unas innovadoras mesas extensibles y unos apartamentos modulares listos para instalar
REDACCIÓN
La próxima edición de la Feira do Moble de Galicia, que será la número 37, está ultimando ya sus preparativos para un evento que llega con numerosas novedades a cargo de los vendedores, donde dos empresas expositoras presentarán propuestas novedosas en este certamen, que dejarán a los estradenses y demás visitantes soprendidos.
Así, la empresa estradense Herrajes Formo-3, presentará, junto a Muvv, una mesa extensible premiada por poseer un diseño completamente innovador. Este mueble está pensado especilamente para optimizar los espacios reducidos y ofrece la combinación perfecta de funcionalidad, elegancia y versatilidad.
Por su parte, la empresa gallega de Escaleras y Puertas, ubicada en Caldas de Reis, exhibirá en el exterior del Recinto Ferial de A Estrada un apartamento modular turístico, totalmente amueblado y listo para instalar. El apartamento tiene 12,40 metros de largo y 2,63 metros de ancho, distribuidos en una cocina americana, una habitación y un baño.
Además, en el pabellón multisectorial —con el que se cuenta por primera vez en esta edición—, los visitantes podrán encontrar ropa, calzado, antigüedades y vehículos, dispuestos en la zona exterior.
La 37ª edición de la Feira do Moble de Galicia se celebrará en A Estrada, entre el 18 y el 21 de septiembre, y la entrada será gratuita tanto en la jornada inaugural del jueves como en la del viernes. El horario será ininterrumpido durante los cuatro días de la muestra, desde las 11.00 hasta las 20.00 horas. Junto a la exposición de todo tipo de equipamiento para el hogar, la Feira do Moble de Galicia contará, una vez más, con los ya tradicionales sorteos para todos los visitantes.
