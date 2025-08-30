Los emigrantes retornados copan la clientela de la hostelería en verano

A mediados de esta semana regresaron las lluvias a Galicia, y con ellas un descenso de temperaturas que invitan a disfrutar de un plato de cuchara. Queda ya atrás, en la práctica, un verano con temperaturas por encima de los 30 grados y que desde junio hacían más apetecible una jornada frente al mar que en el interior de la provincia. Por eso, la hostelería dezana no contó con tanto turista que un día de lluvia deja la costa para adentrarse en el interior pontevedrés para conocer su patrimonio y su gastronomía. Aún así, locales como el restaurante Cabanas, en Lalín, preparó días atrás un cocido y queimada para un grupo de 50 personas, y ayer elaboró el plato más conocido de Deza para una veintena de visitantes llegados de Murcia.

Precisamente Carlota Iglesias, de este restaurante y además vocal de hostelería en la Asociación de Empresarios de Deza (AED), apunta que el cocido ya es un plato que se consume durante todo el año, y que la clientela en este estío a punto de rematar se mantiene «más o menos estable, si bien es cierto que durante los fines de semana notas menos gente, pero queda compensado con los emigrantes retornados» que deciden pasar el verano en el lugar que los vio nacer.

En cuanto al gasto en hostelería, «compañeros de otros locales nos indican que quizá la clientela reduce un poco su consumo, y a la hora de pedir platos, se escogen aquellos para compartir». No podemos olvidar que detrás de este recorte en las salidas veraniegas está la obligación de poder cubrir otros gastos que sí han subido desde hace meses, como la cesta de la compra.

Y una mala costumbre que se mantiene en verano pero que se arrastra desde hace años es la de reservar mesa y que, en caso de que surja un incidente, no anularla para que puedan ocupar ese espacio otros comensales. «A veces ocurre que un grupo hace varios planes a la vez y escogen el que les parece mejor», indica Iglesias.

Entrada de mascotas

Desde la pandemia sanitaria, el incremento de mascotas en Deza y Tabeirós y, en especial, en sus cascos urbanos, ha sido muy notable. Por eso en los últimos años han aumentado servicios específicos para perros y gatos, como guarderías, paseadores o locales con comida especializada y hasta peluquería. También aumentan, de forma progresiva, los restaurantes que permiten la entrada de mascotas. «La gente que lleva consigo a sus perros a un restaurante sabe cómo se comportan» y que estos miembros de la familia no van a causar ningún tipo de incordio al resto de clientes. De algún modo, los comensales que tienen mascotas en casa son conscientes de que, al entrar en un restaurante, «es como si entraran en tu casa, y se adaptan a lo que tengas dentro», concluye.

Pádel y piscina gratis en el Camino de Invierno

Al margen de los turistas y los emigrantes retornados, otro puntal a tener en cuenta en la hostelería dezana son los peregrinos, que quizá harían un mayor gasto en la comarca si hubiese más albergues en sus cascos urbanos y menús adecuados al dinero que pueden desembolsar.En Lalín se unen la Vía de la Plata y el Camino de Invierno. Carlota Iglesias, desde el restaurante Cabanas, indica que sí se nota la presencia de romeros en las cuentas de la hostelería local, «pero sobre todo en los meses de mayo y junio», porque así evitan cubrir las etapas hasta Compostela en el periodo de más calor.

El Camino de Invierno entra en Deza por Rodeiro, desde Chantada, y sí tiene impacto en el día a día de Camba. La concejala de Turismo, Xulia Dacal, explica que los peregrinos tienen a su disposición y gratis actividades lúdicas abiertas a todos los vecinos, como las piscinas o las pistas de pádel. «Nos preguntan también qué bienes patrimoniales pueden visitar», pero hay ejemplos arquitectónicos, como la Tulla de Fafián, que les obligaría a desviarse de su ruta. Hasta la fecha, hay un albergue en el casco urbano de Rodeiro, pero privado. En 2019 el gobierno local del PP anunció un albergue público, que formaría parte de un lote de ocho centros y que contaba con una inversión de siete millones de euros. A día de hoy no se conocen avances de esta dotación. Dozón, que cerró años atrás su albergue público, prevé que en 2027 funcione uno nuevo en la antigua rectoral de San Salvador do Castro. Dacal, en cuanto a la presencia de emigrantes retornados en verano, señala que vuelven a Rodeiro en agosto «pero con estancias más cortas que antaño».