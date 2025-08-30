Dos de cada diez vehículos no pasan la ITV en Lalín, la única estación de las comarcas

El año pasado, pasaron la inspección técnica en la Estación SYC Applus de Lalín un total de 38.627 vehículos , la mayoría para revisiones periódicas y solo 1.087 puntuales realizadas fuera de los ciclos regulares. El centro lalinense es la única estación fija autorizada por la DGT al que acudir para realizar inspecciones ordinarias y extraordinarias de las comarcas. Los otros puntos más cercanos ya se encuentran en Teo y Santiago de Compostela, además de las ITV móviles que se habilitan desde hace años en los concellos gallegos, y que salvando distancias, funciona igual que cualquier estación fija: examinando el estado de vehículos, automóviles, tractores y también remolques.

En la de Lalín revisan en su gran mayoría turismos, que representan el 71,4% de las inspecciones periódicas. Les siguen los vehículos de mercancías ligero (comercial que no excede de los 3.500 kilogramos), que fueron más de un cuarto, un 17,2%. El 6,15% son mercancías pesado, de más de 3,5 toneladas. Tanto los vehículos agrícolas, como motocicletas y ciclomotores, y autobuses fueron menos del tres por ciento de las revisiones: 2,75% agrícolas, 1,84% motocicletas y ciclomotores, y por último, con menos de un 1%, autobuses, que fueron el 0,66% de las inspecciones periódicas realizadas en todo el año.

El 23% de los vehículos que pasaron estas pruebas fueron rechazador al detectarse durante su inspección uno o más defectos graves. Desde la estación SYC Applus+ lalinense apuntan que la mayoría no fueron aprobados por defectos en el eje, ruedas, neumáticos y suspensión, representando el 23,12% en las revisiones.

Problemas más habituales

La estación explica que los problemas con neumáticos son defectos que se presentan cuando la banda de rodadura del neumático es incapaz de dar una buena adherencia por un desgaste irregular y excesivo. Este desgaste está íntimamente relacionado con la eficacia de frenado, pues este se realiza por medio de la adherencia del neumático sobre el pavimento, un defecto que puede incluso provocar que la dirección del vehículo no responda a las instrucciones del conductor. En cuanto a problemas de suspensión, se deben a la holgura excesiva en las rótulas de dirección, componentes indispensables en el sistema de dirección del vehículo, puede provocar el desprendimiento de los componentes que forman estas uniones haciendo que la rueda correspondiente quede sin control. Por último, con respecto a la desviación excesiva de las ruedas directrices puede provocar que éstas no mantengan la misma trayectoria que el vehículo y deslicen sobre el pavimento, lo cual implica un desgaste prematuro o un calentamiento excesivo que puede llevar a ser causa de un accidente.

Los otros dos grupos de problemas no se quedan muy alejados del primero, con el alumbrado y la señalización representando el 19,67% de los rechazos y las emisiones contaminantes el 18,03% del total del capítulo. Por último, el 13,31% se debe a problemas con el sistema de frenos.