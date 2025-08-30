Dos de cada diez vehículos no pasan la ITV en Lalín, la única estación de las comarcas
El mecánico del taller de Vealsi Deza comenta que la mayoría de vehículos que acuden a inspección tienen problemas de emisiones
El año pasado, pasaron la inspección técnica en la Estación SYC Applus de Lalín un total de 38.627 vehículos , la mayoría para revisiones periódicas y solo 1.087 puntuales realizadas fuera de los ciclos regulares. El centro lalinense es la única estación fija autorizada por la DGT al que acudir para realizar inspecciones ordinarias y extraordinarias de las comarcas. Los otros puntos más cercanos ya se encuentran en Teo y Santiago de Compostela, además de las ITV móviles que se habilitan desde hace años en los concellos gallegos, y que salvando distancias, funciona igual que cualquier estación fija: examinando el estado de vehículos, automóviles, tractores y también remolques.
En la de Lalín revisan en su gran mayoría turismos, que representan el 71,4% de las inspecciones periódicas. Les siguen los vehículos de mercancías ligero (comercial que no excede de los 3.500 kilogramos), que fueron más de un cuarto, un 17,2%. El 6,15% son mercancías pesado, de más de 3,5 toneladas. Tanto los vehículos agrícolas, como motocicletas y ciclomotores, y autobuses fueron menos del tres por ciento de las revisiones: 2,75% agrícolas, 1,84% motocicletas y ciclomotores, y por último, con menos de un 1%, autobuses, que fueron el 0,66% de las inspecciones periódicas realizadas en todo el año.
El 23% de los vehículos que pasaron estas pruebas fueron rechazador al detectarse durante su inspección uno o más defectos graves. Desde la estación SYC Applus+ lalinense apuntan que la mayoría no fueron aprobados por defectos en el eje, ruedas, neumáticos y suspensión, representando el 23,12% en las revisiones.
Problemas más habituales
La estación explica que los problemas con neumáticos son defectos que se presentan cuando la banda de rodadura del neumático es incapaz de dar una buena adherencia por un desgaste irregular y excesivo. Este desgaste está íntimamente relacionado con la eficacia de frenado, pues este se realiza por medio de la adherencia del neumático sobre el pavimento, un defecto que puede incluso provocar que la dirección del vehículo no responda a las instrucciones del conductor. En cuanto a problemas de suspensión, se deben a la holgura excesiva en las rótulas de dirección, componentes indispensables en el sistema de dirección del vehículo, puede provocar el desprendimiento de los componentes que forman estas uniones haciendo que la rueda correspondiente quede sin control. Por último, con respecto a la desviación excesiva de las ruedas directrices puede provocar que éstas no mantengan la misma trayectoria que el vehículo y deslicen sobre el pavimento, lo cual implica un desgaste prematuro o un calentamiento excesivo que puede llevar a ser causa de un accidente.
Los otros dos grupos de problemas no se quedan muy alejados del primero, con el alumbrado y la señalización representando el 19,67% de los rechazos y las emisiones contaminantes el 18,03% del total del capítulo. Por último, el 13,31% se debe a problemas con el sistema de frenos.
«El 80% de nuestros clientes realiza una revisión previa»
Vealsi Deza, del Grupo Montefaro, es un concesionario de coches en Lalín, que ofrece un servicio integral en vehículos Renault y Dacia. Cuenta con dos áreas diferenciadas dentro del mismo negocio, una de ellas es el servicio de taller especializados en estas marcas. Camilo Rodríguez Villamarín es uno de los mecánicos del establecimiento, y en sus años en el oficio, ha tratado con muchos turismos que se presentan o rechazados en la revisión de la ITV.
¿Cuántos clientes os llegan al taller para solucionar fallos que les impidió renovar la ITV?
Pues cerca de un 15 o 20%. Muchos más de los que venían antes, de todas formas a partir de los 10 años ya van a otros talleres.
¿Cuál es el problema que más veis en vuestro local?
Por los gases. Se puede deber al filtro de limpiador de partículas, que están hechos para conducción estándar, pero si eres una persona mayor que realiza viajes de pequeñas distancias puede causar problemas. Esto se debe a que este sistema funciona acumulando productos tóxicos hasta que esté repleto. En el momento que se llena, eleva la temperatura a 700 grados, los quemas, hace una regeneración y los expulsa en partículas mucho menos contaminante. Pero esta es la teoría, en la práctica si no se dan las condiciones de temperatura y conducción, puede dar fallos.
En cuanto a estos datos de la ITV, ¿acuden clientes con estos defectos?
En cuanto a ruedas y neumáticos, creo que es un problema que ha bajado mucho con los años. La mejora del estado de las carreteras hace que se gasten de forma más lenta los neumáticos. Que claro, hay de todo. Y en cuanto a lo de la iluminación, es un problema que la mayoría de nuestros clientes solucionan antes de ir a la ITV, principalmente porque te das cuenta si conduces de noche y no te funciona un faro.
¿Tienen clientes que hagan puestas a punto antes de la revisión periódica?
Sí, podría decir que el 80% de nuestros clientes hacen una puesta a punto previa de su coche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Davila 27/08/2025