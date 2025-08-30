La Deputación concede ayudas para proyectos a la juventud

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, anunció este viernes que a Xunta de Goberno de la institución provincial acaba de dar luz verde al reparto de cerca de 102.000 euros en el marco Plan +Xuventude, la primera línea de ayudas de la entidad dirigida expresamente a la juventud. En esta segunda convocatoria resultaron beneficiarias 22 entidades juveniles de 14 concellos de la provincia, que la Deputación apoya «para impulsar iniciativas de interés social y proyectos de interés social relacionados con la cultura, el deporte, la música o relacionadas con la naturaleza».

En el caso de Tabeirós-Terra de Montes, los recursos llegan a A Estrada, a la Asociación Xuvenil Imaxe e Axuda, para el proyecto Acción de noite, con 5.000 euros; y a Cerdedo-Cotobade, a Sara Troitiño para llevar a cabo Camiñando pola natureza, también con 5.000 euros. En Deza, a Silleda le concedieron 4.750 euros destinados a Asociación Cultural Banda de Música de Silleda, para realizar el proyecto Campamento musical de verán.