Concilia Rodeiro comienza el 9 de septiembre, para menores de 3 a 16

El Concello de Rodeiro pone en marcha de nuevo el programa Concilia Rodeiro. Esta es una actividad dirigida para jóvenes de 3 a 16 años empadronados en el municipio. Está cofinanciada por la Consellería de Política Social e Igualdade y por el Ministerio de Igualdade a través del Plan Corresponsable. Comenzará el 9 de septiembre, de lunes a jueves en horario de 16:20 a 20:20 horas, y el viernes de 13:50 a 17:50 horas.

El plazo para inscribirse estará abierto hasta el 5 de septiembre, incluido. Fuera de plazo se podrán inscribir niño y niñas si quedan plaza libres. En total, se ofertan 30 plazas por día de semana. Es preciso indicar los días de la semana que va a acudir el niño en las hojas de inscripción. El precio por participar irá desde los 20 a los 40 euros en función de las horas de asistencia mensual, con deducción para los segundos hermanos, familias monoparentales, numerosas, de rienda baja y otras. Se prior izarán a las familias monoparentales y/o con mujeres en situación de vulnerabilidad, y luego a cuando ambos progenitores que trabajen.