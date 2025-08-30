La campaña de verano de donación de sangre llega a Silleda y A Estrada

La campaña estival «Non esquezas doar antes de veranear», organizada por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), llegó al Concello de A Estrada para recoger la solidaridad de sus vecinos con el fin de prevenir la escasez de componentes sanguíneos en verano.

Para facilitar la participación de los donantes, la unidad móvil de ADOS estuvo ubicada en la Praza do Concello ayer, durante la mañana y la tarde, y volverá de nuevo hoy de 10.00 a 15.00 horas. Como muestra de agradecimiento, las personas que se acerquen a donar recibirán un regalo especial para este verano.

Durante el período estival se requiere un esfuerzo especial para cubrir la demanda de más de 27.000 donaciones necesarias para garantizar la atención sanitaria en los hospitales gallegos. Para lograrlo, ADOS despliega a lo largo de estos meses las unidades móviles en 220 ayuntamientos para atender a toda la ciudadanía que quiera donar sangre. La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue informa de que las reservas de los grupos sanguíneos A+ y AB- están bajas y anima a donar a toda la ciudadanía.

El año pasado, el Concello de A Estrada alcanzó 1.217 donaciones de sangre, con una tasa de 60 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, 21 puntos por encima de la media gallega.

ADOS quiere mostrar su agradecimiento por la colaboración de A Estrada, y especialmente por su ayuda y apoyo en el desarrollo de esta campaña estival, así como a todos los vecinos del municipio por su generosidad y colaboración.

La campaña de verano, que arrancó el pasado 13 de junio y que se extenderá hasta el 15 de septiembre, pretende fomentar la participación de la ciudadanía en la donación en estos meses, donde habitualmente se produce un descenso en las reservas de sangre. Por ello, las unidades móviles están más activas con 800 desplazamientos para acercar la donación de sangre a todo el mundo por toda la geografía gallega.

Atención en Silleda

Por otra parte, la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue se desplazará a Silleda el próximo martes, 2 de septiembre. La unidad móvil estará operativa de 16.00 a 21.00 horas, en la rúa Progreso, junto al nuevo consistorio. Esta parada en Silleda forma parte de la campaña Este verán, antes de viaxar, doa sangue.Pueden donar las personas que tengan más de 18 años y un peso superior a los 50 kilos. Desde ADOS se recuerda que para donar sangre es preciso haber desayunado antes y, en el caso de las comidas, esperas dos horas antes de acudir a la unidad móvil. Aconseja evitar comidas copiosas y, en el momento de la donación, llevar la tarjeta de donante, el DNI o cualquier otro documento acreditativo. Hay que informar al personal sanitario si se toma algún medicamento.