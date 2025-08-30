El BNG acusa a la Xunta de no emplear los medios suficientes para apagar el fuego de Dozón
Insta al gobierno autonómico a reconocer sus carencias en la extinción y en los planes de prevención de los incendios forestales
La parlamentaria lalinense del BNG Ariadna Fernández volvió a visitar la zona calcinada por el incendio del pasado 12 de agosto en O Castro, en Dozón, y aldeas vecinas. Estuvo acompañada por miembros del partido a nivel local y comarcal y se hace eco de las declaraciones de los vecinos y vecinas, que insistieron en la demora de los medios aéreos y en la insuficiencia de los equipos terrestres y humanos. «Todos coinciden en que estaban solos y en que, de no ser por varios ganaderos que ayudaron a extinguir el fuego, arderían bienes materiales», señala el partido. El Bloque añade que«no es responsable por parte de la Consellería do Medio Rural invertir en extinción que después no se traduce en seguridad para la población y en garantía de que los incendios no se convertirán en grandes fuegos por falta de medios».
Durante esta visita, el Bloque detectó carencias de limpieza en los márgenes de la AG-53, con las vías de servicio intransitable y zonas con gran cantidad de biomasa. «Una autovía podría ser un cortafuegos por su propia infraestructura, y esta no lo es por la falta absoluta de limpieza, y eso es responsabilidad del gobierno de la Xunta», lamenta. Avanza que una vez que comiencen las lluvias, habrá arrastres de ceniza y solicita a Medio Rural y a la Xunta que reconozcan sus carencias tanto en extinción como en los planes de prevención, que acarrean consecuencias para los trabajadores y la población.
