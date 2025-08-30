Las bases de cotización medias en las comarcas no llegan a 2.000 euros al mes

Las bases de cotización son referencias que, con las cuantías de los salarios brutos de los trabajadores, sirven para realizar los cálculos para las prestaciones por desempleo o jubilación. Ninguno de los concellos de las comarcas alcanza la media provincial de 2.269,8 euros mensuales en el caso de los varones y de 1.919 en las mujeres. Es más, la distancia en función del municipio de residencia en Deza y Tabeirós-Montes oscila entre 110 y casi 229 euros en varones y féminas, respectivamente.

Los datos difundidos en el día de ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) corresponden al mes de marzo, cuando en las comarcas constaban un total de 17.522 cotizantes a la Seguridad Social, de los que 8.979 son varones y los restantes 8.543, mujeres. Así las cosas, en el mercado laboral ellos solo representan un punto porcentual. Si nos centramos en las cuantías medias de las bases de cotización por municipios hay que indicar que ninguno alcanza los 2.000 euros mensuales y solo A Estrada (1.996 euros), Lalín (1.948), Vila de Cruces (1.942), Silleda (1.936), Forcarei (1.926) y Agolada (1.913) rebasan el umbral de los 2.000 euros que, en esencia, son las medias de las rentas brutas que perciben los asalariados de la zona. En Dozón son 1.895 euros y en Rodeiro la cifra cae hasta los 1.852 euros, siendo la más baja de los municipios analizados.

La diferencia entre sexos en los concellos de las comarcas es menos acusada entre los trabajadores que perciben unos salarios brutos más bajos. Esto acontece en Rodeiro, donde la distancia entre hombres y mujeres es de 96 euros mensuales, mientras que las bases de cotización a la Seguridad Social en Forcarei se disparan hasta los 438 euros.

Los importes por sexos en los distintos territorios varían de forma considerable. Así, en Lalín las bases medias de los varones asciende a 2.089 euros mensuales, mientras que la de las mujeres cae hasta los 1.804. En Silleda son 2.073 y 1.792 euros en cada caso y 2.128 y 1.721 euros, respectivamente, en Vila de Cruces. Rodeiro es el único municipio de la zona en el que las bases de cotización de los hombres no llega a los 2.000 euros mensuales y se queda en 1.902, que son 96,2 euros más que la de las féminas. En Agolada las cuantías ascienden a 2.040 y 1.769 euros y en Dozón el desglose es de 2.077 y 1.690 euros en cada caso.

Ya en el caso de los asalariados estradenses cabe indicar que el promedio de los hombres alcanza los 2.159 euros mensuales, muy por encima de los 1.825 euros de las féminas. Por último, en Forcarei las cuantías de referencia para los varones son de 2.133 euros frente a 1.695 euros de las mujeres asalariadas.

Con estos números de referencia y los que había hace justo un año se puede deducir que las bases de cotización de los trabajadores de las comarcas crecieron entre un 4,10 y un 6,8 por ciento. Fue en Rodeiro donde más aumentaron, en este caso sin división por sexos, al aumentar en 118 euros mensuales, una cuantía ligeramente superior a la de los 100 euros que se promediaron en Dozón. En Lalín la diferencia positiva es de 83,5 euros, Silleda (78,10), Vila de Cruces (85,5), Agolada (79,6), A Estrada (78,7) y en Forcarei el promedio de las bases de cotización de sus afiliados a la Seguridad Social aumentó en este período en 55,2 euros de media.