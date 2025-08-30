La Banda de Lalín ofrece hoy un concierto
La Banda de Lalín ofrece esta tarde un concierto que está programado para la Praza da Igrexa, pero que se trasladará al Salón Teatro en caso de mal tiempo. El espectáculo dará comienzo a las 19.00 horas y la agrupación bandística será dirigida por Alejandro Carral Rodríguez, exalumno de la escuela musical de la banda.
