Acometen mejoras en la escuela infantil de la red autonómica de Cerdedo

A Xunta y el Concello de Cerdedo-Cotobade llevaron a cabo labores de mejora en la escuela infantil de Cerdedo, perteneciente a la red pública autonómica. El Ejecutivo autonómico financia parte de los trabajos que se llevan a cabo en este centro consistentes en el pintado de toda la escuela por dentro, la renovación del suelo de la rampa de acceso para no resbalar y la colocación de un aparato de aire acondicionado.

Los trabajos, que están prácticamente finalizados, fueron contratados y supervisados por el Concello y se incluyen dentro de las obras de mejora y mantenimiento de los centros educativos existentes en todo el municipio.

El alcalde Jorge Cubela agradeció la visita del gerente del Consorcio de Igualdade e Bensestar, Perfecto Rodríguez, y abogó por la importancia de la colaboración entre administraciones para que las familias dispongan de los mejores equipamientos para los más pequeños. En este sentido, enmarcó esta actuación en el programa de mejoras en centro del Consorcio que se ejecuta a lo largo de todo el año, tanto en escuelas infantiles como en centros de día y residenciales. El ente autonómico financió durante los meses de julio y agosto actuaciones en equiparaciones de toda Galicia con el fin de que estén en perfecto estado para el inicio nuevo curso.