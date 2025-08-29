La vida de una banda centenaria

La Banda de Música Popular de Muimenta cumple 150 años de historia, y para celebrarlo, inauguraron ayer una exposición fotográfica a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal. Muchas de las imágenes pertenecen a integrantes veteranos, que las fueron reuniendo a lo largo de los años. Todas ellas conforman una muestra que es capaz de contar la historia de la banda decana de Lalín. Al acto asistieron Begoña Blanco, concelleira de Cultura, Antonio Prieto, presidente de la Banda, Víctor García Rodríguez, director, y Manuel Castro, más conocido como «Castelo», músico más veterano de la formación actual, que intervino junto a los otros invitados para poder conmemorar esta efeméride. La exposición estará disponible hasta finales de octubre.

Manuel Castro,con Begoña Blanco y Antonio Prieto. | Bernabé

Concierto Lalín Arena

Fundada en 1875, es la más antigua de las formaciones lalinense. Sin embargo, lo más impresionante es que en todos estos años, no han cesado en ningún momento su actividad. La agrupación ha sobrevivido al paso de los años gracias el empeño de sus integrantes, a generaciones de familias manteniendo la música de viva en Muimenta.

La exposición no es la única actividad planteada para la conmemorar la fecha, también está organizándose un concierto conmemorativo con artistas invitados en el Lalín Arena este año. A mayores, el presidente de la Banda expresó la voluntad de publicar un libro de la historia de la Popular, aunque adelantó que es un plan a futuro, y que de seguro habría que esperar unos años. Con anterioridad, también se realizó un concierto especial con un repertorio de hay 50 años y se entregaron diplomas a los músicos veteranos el día de la Festa del Socio de Muimenta, así como una excursión a Asturias.