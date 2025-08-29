Los vecinos de Ponte votarán en Silleda y los de Saídres, en Negreiros

La Oficina del Censo Electoral obliga al Concello de Silleda a suprimir la mesa C del distrito 01, sección 002, que corresponde a las parroquias de Ponte y Saídres, puesto que registra 202 votantes, una cifra muy próxima al límite de los 200 electores que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Esos 202 electores se reparten entre los 102 de Saídres, que pasan a votar en el teleclub de Negreiros, y los 100 de Ponte, que lo harán en el polideportivo municipal de Silleda.

Con esta reorganización se garantiza la continuidad de la mesa de Negreiros, al pasar de los 204 electores a los 306, tras la incorporación de los de Saídres. Junto a esta modificación quedó aprobado, a petición del propio Concello, el desdoblamiento de dos de las mesas ubicadas en el citado polideportivo, dado que en los últimos comicios se registraron largas colas por el exceso de votantes, que superaban los 800 y los 1.000. Así, con esta medida la villa de Silleda pasará a tener 6 mesas, para evitar colapsos y agilizar las jornadas electorales.

Además, en el caso de las parroquias de Laro, Parada y Refoxos, con 428 electores, se cambia de sección pero no de local, por lo que los vecinos continuarán ejerciendo su derecho a voto en el centro cultural de Laro.

El Concello ya remitió comunicaciones personalizadas e las personas electoras de Ponte y Saídres, al ser las más afectadas por estos cambios, para comunicarles la nueva mesa y el nuevo local que les corresponde. La comunicación es solo de carácter informativo por eso, antes de cada proceso electoral, ya van a recibir en su domicilio la tarjeta censal que remite el Instituto Nacional de Estadística, donde se explica de forma detallada el colegio y la mesa donde deben votar. Desde la administración local se agradece la comprensión de los vecinos y vecinas, y se indica que para cualquier duda pueden contactar con el consistorio.