Silleda pone a punto las paradas del bus escolar

El Concello de Silleda acaba de iniciar la puesta a punto de las marquesinas que acogen las paradas del bus escolar tanto de los colegios Plurilingüe de Silleda y Ramón Valenzuela como del instituto Pintor Colmeiro. Personal municipal del departamento de Obras e Servizos varios acomete labores de limpieza y adecentamiento de esas marquesinas, además de desbrozar el entorno.

También desde el área de Obras se ejecutan trabajos de mantenimiento de los dos CEIP del municipio. En el caso del Plurilingüe de Silleda, el ejecutivo local que encabeza Paula Fernández Pena quiere agradecer a la Consellería de Educación las obras en el patio cubierto, que ya están ejecutándose y que completará la superficie cubierta de la entrada al edificio principal del centro.

En las últimas semanas quedaron rematadas las tareas de pintado exterior en la escuela infantil A Galiña Azul, donde queda por realizar la dotación de un nuevo patio al aire libre, tras la cesión de parte del patio del colegio.