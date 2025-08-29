El «milagro» de Requián

La parroquia estradense de Frades volvió a convertirse ayer en punto de encuentro de fe, tradición y convivencia con la celebración de la Romaría da Virxe dos Milagres de Requián, una de las celebraciones más arraigadas de la comarca. Desde primera hora de la mañana, miles de fieles se acercaron al santuario para participar en las numerosas misas, que culminaron con la solemne eucaristía de la una del mediodía, presidida por el vicario diocesano.

El párroco de Requián, Jesús Mayo, encargado de oficiar durante estos días, destacaba la masiva participación: «La misa de las doce ya reunió a muchísima gente, con la carpa llena y centenares de personas en el exterior».

El sacerdote incidió en que la fiesta sigue creciendo año tras año: «Creo que vamos a más. La carpa, que instalamos desde la pandemia, está siendo clave para acoger a los mayores y facilitar que todos estén más cómodos. Tiene unas 350 sillas, pero aun así sigue quedando pequeña, y alrededor se agrupan bancos y montones de fieles de pie. Sin ella perderíamos mucha participación», señaló.

Los puestos de venta de velas, cirios y recuerdos son habituales estos días. / Bernabé

Mientras los rezos llenaban el interior de la carpa y la capilla, fuera se respiraba ambiente de fiesta. Los puestos de rosquillas, chucherías y recuerdos animaban la jornada, y todos los visitantes, familias y los numerosos grupos de jóvenes que llegaron a pie, siguiendo la tradición de caminar hasta Requián, disfrutaron de un maravilloso día de festejos.

El conselleiro de Cultura, José López, junto al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao. / Bernabé

Desde la comisión organizadora, Telmo García confirmaba la magnitud de esta cita que no deja de superarse: «Hoy podrían haber pasado fácilmente más de 3.000 personas por Requián. Ya desde las ocho de la mañana las misas estaban llenas y a partir de media mañana la afluencia fue masiva, y ahora mismo los aparcamientos están casi colapsados».

Fieles junto a la imagen de la Virgen. / Bernabé

García, que lleva desde hace 6 años colaborando con la organización, incidió en la importancia de ir adaptando la fiesta: «Siempre tratamos de mejorar algo cada año, pero la carpa cambió por completo la manera de vivir esta romería. La gente ahora está más cómoda y se nota mucho. Es una romería muy conocida, con mucha historia, y lo vemos en cómo cada vez viene más gente de fuera», respondió este orgulloso.

Los pulpeiros se preparan para dar comida a cientos de visitantes. / Bernabé

La devoción a la Virxe dos Milagres de Requián se remonta al siglo XVIII, con la construcción de la iglesia parroquial de Frades dedicada a la Virxe da Piedade. Desde entonces, este enclave se convirtió en centro de oración y parada habitual de peregrinos en camino hacia Compostela.

Entre todos esos fieles, destacó la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, que participa en la procesión desde el 2011, acompañado de Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada. «Tradiciones como los Milagres de Requián nos recuerdan de dónde venimos y forman parte de nuestro inmenso patrimonio cultural. No solo son fiestas religiosas, también crean comunidad y mantienen vivo nuestro espíritu colectivo. Los vecinos de Frades son los verdaderos protagonistas de esta romería, fiel guardiana de nuestra historia y costumbres», concluyó López.