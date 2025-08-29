«Picasso» regala su retrato de «Alejandro» a la familia

El pintor estradense, Manuel González, más conocido por la villa como «Picasso», hizo ayer entrega de su última obra, «Alejandro». Con este cuadro el artista quiso rendir homenaje a Alejandro Durán, antiguo presidente de Martínez Otero, una de las firmas internacionales de referencia en el sector de la madera y el mueble que se ubica en A Estrada,fallecido en enero de 2020. González hizo entrega del obsequio a la mujer del empresario, Julia Chao, y señaló que cuando llego al pueblo fue de los primeros en apoyarle cuando se enteró de su difícil situación. «Todos los años me daba un aguinaldo, al igual que a los obreros, y también me daba algún paseo en sus coches ,siempre fue muy amable conmigo», dijo «Picasso», que recuerda con cariño que, aunque «no éramos íntimos, siempre nos llevábamos muy bien».