«Picasso» regala su retrato de «Alejandro» a la familia
Manuel González, pintor estradense, los obsequió con un cuadro del empresario de Martínez Otero
REDACCIÓN
El pintor estradense, Manuel González, más conocido por la villa como «Picasso», hizo ayer entrega de su última obra, «Alejandro». Con este cuadro el artista quiso rendir homenaje a Alejandro Durán, antiguo presidente de Martínez Otero, una de las firmas internacionales de referencia en el sector de la madera y el mueble que se ubica en A Estrada,fallecido en enero de 2020. González hizo entrega del obsequio a la mujer del empresario, Julia Chao, y señaló que cuando llego al pueblo fue de los primeros en apoyarle cuando se enteró de su difícil situación. «Todos los años me daba un aguinaldo, al igual que a los obreros, y también me daba algún paseo en sus coches ,siempre fue muy amable conmigo», dijo «Picasso», que recuerda con cariño que, aunque «no éramos íntimos, siempre nos llevábamos muy bien».
