Merza se moviliza en solidaridad con Gaza
El próximo lunes, 1 de septiembre, está convocada una concentración en la Praia da Carixa, Merza, a las 21:00 horas. Los asistentes ayudarán a soltar una flota simbólica de 23 barcos de papel, por los 23 meses transcurridos desde octubre de 2023. Esta es una de las movilizaciones convocadas por el Movemento Global a Gaza-Galiza por ciudades y villas gallegas.
27/08/2025
