Las lluvias del miércoles dejaron solo 4,4 litros por metro cuadrado en Lalín

Hace 67 días que entró oficialmente el verano y durante este espacio de tiempo en Lalín solo llovió en seis jornadas, lo que se traduce en un acumulado de 17 litros por metro cuadrado, un volumen de agua que es casi la mitad del balance correspondiente al mismo período del año pasado. A última hora de la tarde de anteayer la lluvia asomaba en el cielo de la capital dezana y lo que parecía ser una jornada con un volumen respetable de precipitaciones se convirtió en un instante bastante fugaz que remató con solo 4,4 litros por metro cuadrado o milímetros de agua acumulada.

Así lo ponen de manifiesto los registros de la estación meteorológica que la administración autonómica tiene instalada en el núcleo urbano de la villa. Si se consulta el histórico de Meteogalicia, en lo que llevamos de agosto solo llovió en una ocasión en la cabecera comarcal dezana y en julio lo hizo en tres días. El 11 el acumulado de agua supuso un milímetro, mientras que la jornada del 17 la estación recogió exactamente 1,4 litros por metro cuadrado. El día más lluvioso tanto del pasado mes como de estos 67 de verano [contando entre el 21 de junio y anteayer] fue el 19 de julio cuando Meteogalicia contabilizó un total de 7,8 milímetros. El tiempo seco de la época estival se arrastra ya desde junio, mes en el que solo hubo dos jornadas con precipitaciones, que en ningún caso fueron considerables. Así, el 24 el acumulado fue de un litro y al día siguiente se contabilizaron 1,4.

Expertos apuntan que detrás de esta situación está el cambio climático y no solo por la escasez de precipitaciones sino por un incremento considerable de las temperaturas medias. Si nos centramos de nuevo en el balance de lluvias y lo comparamos con el del mismo período del año pasado, es decir desde la entrada del verano y el 27 de agosto, entonces hubo un total de 13 días con agua de mayor o menor intensidad. El balance: un total de 28 litros por metro cuadrado acumulados frente a los 17 de ahora.

Las previsiones de Meteogalicia para los próximos días apuntan a una probabilidad de lluvia del 95% para esta mañana, que caerá a medida que avanza el día. El sábado será del 90% por la noche y del 75% para la noche del domingo.