Escombros en las aceras de Soutelo

Vecinos de Soutelo de Montes, en Forcarei, protestan por la continua acumulación de varios montones de escombros a lo largo de la carretera general, que impiden la normal circulación de los transeúntes por las aceras, obligando a estos a tener que bajar a la carretera, por donde pasan los vehículos a altas velocidades. En algunas partes, incluso bloquean completamente el paso, donde si hay coches aparcados cerca, impiden pasar a unos vecinos,«hartos», que indican que esta situación lleva «así sin solucionarse más de un mes mínimo».