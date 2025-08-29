Escombros en las aceras de Soutelo
Vecinos de Soutelo de Montes, en Forcarei, protestan por la continua acumulación de varios montones de escombros a lo largo de la carretera general, que impiden la normal circulación de los transeúntes por las aceras, obligando a estos a tener que bajar a la carretera, por donde pasan los vehículos a altas velocidades. En algunas partes, incluso bloquean completamente el paso, donde si hay coches aparcados cerca, impiden pasar a unos vecinos,«hartos», que indican que esta situación lleva «así sin solucionarse más de un mes mínimo».
