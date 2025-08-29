Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escombros en las aceras de Soutelo

Los montones de escombros se acumulan en las aceras.

Vecinos de Soutelo de Montes, en Forcarei, protestan por la continua acumulación de varios montones de escombros a lo largo de la carretera general, que impiden la normal circulación de los transeúntes por las aceras, obligando a estos a tener que bajar a la carretera, por donde pasan los vehículos a altas velocidades. En algunas partes, incluso bloquean completamente el paso, donde si hay coches aparcados cerca, impiden pasar a unos vecinos,«hartos», que indican que esta situación lleva «así sin solucionarse más de un mes mínimo».

