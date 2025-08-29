Convocan a los afectados por la obra del puente sobre el Camino en Bendoiro

La Axencia de Turismo de Galicia cita a los afectados por los trabajos de construcción de un puente sobre la N-525 a la altura de la parroquia lalinense de Bendoiro. Esta infraestructura se elevará a la altura del punto kilométrico 295 de la carretera nacional, en la intersección con el Camino Mozárabe o Vía de la Plata.

El organismo autonómico convoca a los titulares de bienes y derechos afectados que figura en la relación expuesta en el tablón de anuncios de la casa consistorial a las 10.30 horas del próximo día 15 de setiembre. El encuentro será en el Castro Tecnolóxico. Los citados deberán acudir provistos de documentos acreditativos, entre ellos el justificante de pago de los recibos de la contribución, además de un certificado de cuenta bancaria con el fin de realizarle los pagos que sean precisos mediante transferencia.

Por otro lado, el 8 de octubre a las 10.30 horas, también en la casa consistorial, se llevará a cabo el acto de formalización de las actas de ocupación. Este trámite se convocará después de haberse abonado los depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación. La construcción del puente fue aprobada en Consello da Xunta el pasado 22 de julio.