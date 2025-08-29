Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza el Stock Outlet del comercio de Lalín, con 29 establecimientos

Esta campaña promocional finalizará mañana y ofrece descuentos de hasta el 80% a los clientes

Uno de los negocios participantes, en la avenida Luis González Taboada. | Bernabé

REDACCIÓN

Lalín

La feria Stock Outlet organizada por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) en Lalín dio comienzo ayer con un total de 29 establecimientos participantes. Son negocios de sectores como moda, textil, calzado, lencería, óptica, complementos, hogar, perfumería, artesanía o decoración los que toman parte en esta campaña y ofrecen descuentos de hasta el 80%.

Muchos sacaron sus expositores a la calle con sus productos rebajados y el público puede visitar estos comercios en busca de atractivas ofertas hasta mañana sábado. La iniciativa cuenta con el apoyo de Xunta y Concello.

