Comienza el Stock Outlet del comercio de Lalín, con 29 establecimientos
Esta campaña promocional finalizará mañana y ofrece descuentos de hasta el 80% a los clientes
REDACCIÓN
Lalín
La feria Stock Outlet organizada por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) en Lalín dio comienzo ayer con un total de 29 establecimientos participantes. Son negocios de sectores como moda, textil, calzado, lencería, óptica, complementos, hogar, perfumería, artesanía o decoración los que toman parte en esta campaña y ofrecen descuentos de hasta el 80%.
Muchos sacaron sus expositores a la calle con sus productos rebajados y el público puede visitar estos comercios en busca de atractivas ofertas hasta mañana sábado. La iniciativa cuenta con el apoyo de Xunta y Concello.
