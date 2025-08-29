Las comarcas triplican su superficie de frutales por el aumento del consumo

Manzanas de la variedad Reineta Gris de Canadá que se recogen en los 25.000 árboles del Pazo de Des, en Soutolongo, para ser distribuidas por dos mayoristas de Xinzo de Limia y Verín, los 12.000 kilos de arándanos por campaña que produce, de media y desde 2022, la Finca O Muiño de Cuiña, en Prado y que pueden venderse a escala mundial tras obtener la certificación Global GAP, o las fincas de A Estrada, que presumen de un récord europeo por producir en 120 hectáreas casi 1,5 millones de kilos de manzana para sidra.

Son solo tres ejemplos del excelente momento que vive el cultivo de frutales en la zona nororiental de Pontevedra, motivada sobre todo por el aumento del consumo de frutas, vinculado a dietas saludables, y por un interés cada vez más creciente en que esas frutas sean de proximidad, una cuestión que ahora sí funciona como distintivo en los hipermercados. Según el IGE, en 2023 la comarca dezana cultivaba frutales en 977 hectáreas, que son casi cuatro veces más que las 275 registradas en 2018. Este crecimiento también se registra, en el mismo periodo de cinco años, en Tabeirós-Montes, al pasar de las 228 a las 507 hectáreas. En conjunto, en las dos comarcas si en 2018 los frutales ocupaban 501 hectáreas, ahora la cifra se ha triplicado y llega a las 1.684.

Huerta y tubérculos

También suben otros tipos de cultivos, a consecuencia del cambio de dietas. Así la producción hortícola, que en 2018 ocupaba 599 hectáreas (464 en los concellos de Deza y 135 en los de A Estrada y Forcarei), en 2023 llega a las 718 (608 y 110). No estamos en una zona de producción de patata para distribución a escala industrial, pero la producción para autoconsumo o incluso como alimento animal también se nota, más que nada porque es un cultivo que también permite la rotación y sembrar otro tipo de alimento, como nabizas, una vez recogida la cosecha. Los tubérculos pasan de las 499 a las 701 hectáreas y, como en los casos anteriores, aumentan su superficie en las dos comarcas: Deza sube de las 409 a las 600 y Tabeirós-Montes, de las 90 a las 101.

Castaños

Puede vincularse a la demanda internacional de castaña pero también a la moratoria en la plantación de eucalipto, pero en todo caso el cultivo de castaños también crece, aunque solo sea en 151 hectáreas y gracias a las nuevas plantaciones de Deza, que saltan de las 412 a las 583 hectáreas, mientras que en A Estrada y Forcarei caen en 20 para marcar 145.

También descienden, pero ya a escala global, tanto los cultivos forrajeros como los cereales de grano, debido al goteo de cierres en explotaciones por cese de actividad o falta de relevo. Los cultivos de forraje (maíz, praderas, coles y otros como girasol) ocupan en conjunto 22.681 hectáreas, pero es que en 2018 suponían 1.527 más, es decir, 24.208. Por lo que se refiere a los cereales de grano (maíz de grano, trigo y otros) en un lustro bajan de las 1.213 hectáreas a las 1.055.