Club Condado de Deza, los mentores del rol de Lalín

Cada vez los juegos de rol tienen más presencia en referentes populares, como en producciones súper famosas como Stranger Things, y otras más de nicho pero altamente populares como el videojuego Baldur’s Gate III, cada vez existen más y más personas que se animan a probar este pasatiempo tan particular. En Deza, existe desde 2019 el Club de Rol Condado de Deza. En sus seis años de actividad, el club se prepara para formalizarse como una asociación, y dedican parte de sus esfuerzos a difundir este tipo de ocio. ¿Pero qué son los juegos de rol?

Son juegos narrativos en el que un jugador es el cuentacuentos (llamando máster en el léxico del mundo) y el resto de participantes, interpretando personajes, interactúen con la historia. La característica de juego viene dada a partir del azar con dados, los jugadores tienen que tirarlos para realizar o experimentar ciertos eventos. Uno de los fundadores del grupo lalinense, Rubén Pérez Rodríguez, explica que muchos lo comparan con teatro de improvisación, o una novela radiofónica con la que se puede improvisar, como los libros de escoge tú propia aventura.

Son treinta miembros en el club en total, pero se suelen reunir de forma esporádica. De estos, doce participan en campañas (partidas en la que se cuenta una historia que puede durar varias sesiones) habitualmente. Este grupo suele reunirse tanto en la librería Nigraponte, el único local que comercia con el material necesario para el hobby, como en el Centro Comercial Pontiñas, que les deja un local para reunirse de forma completamente altruista.

Una de las características que distingue a este colectivo es su vocación por facilitar la iniciación a los recién llegados. El rol puede ser muy abrumador de primeras si no se tiene a alguien que entienda al lado, por ejemplo Dragones y Mazmorras, posiblemente el más famoso, cuenta con un manual denso de reglas para jugar y navegar por la ficha de personaje la primera vez puede ser complicado. Es por eso que en el club programan muchas partidas de una sola sesión con juegos con reglas sencillas, por ejemplo, Vieja Escuela, creado por unos chicos vascos que tiene infinidad de temáticas.

«Por ejemplo, jugar al ajedrez de primeras puede ser complicado, existen varios tipo de jugadas y reglas complejas. Ahora bien, el parchís es simple y sencillo. Eso mismo buscamos en el club, partidas que no abrumen y que se puedan disfrutar. Luego ya las temáticas existen tantas como uno se pueda imaginar. Siempre preguntamos, ¿qué libros o películas os gustan? Pues se puede elaborar un juego de rol con la misma temática», explica Pérez. «El único requisito que ponemos es que la gente tenga más de 18 años. Hemos hecho partidas de iniciación para 15 y 16 años, ya vigilando que sean adecuadas, pero es un mundo tan flexible que también se podrían adaptar para niños».

Una ficha de personaje con dados, materiales básicos del rol.

Una de las iniciativas que ya llevan celebrando un par de años es el Roltober Fest, unas jornadas de juegos de rol que celebran en octubre en Lalín. «La idea es que se anime gente que nunca a probado pero que tenga curiosidad, y también todos los que sean fans y se animen a participar», comenta el fundador. El club explica que muchas veces han tenido problemas al intentar crear eventos porque desconocimiento. El rol es una actividad que se hace sentado, con fichas, lápices, libros y dados. «Cuando quisimos hacer el Roltober Fest en la Casa da Xuventude, que ahora es el Espazo Xove, nos decían que teníamos que tener un seguro de responsabilidad, por si pasaba un accidente. Se imaginaban algo más dinámico, quizás. Y cuando les explicábamos que teníamos la misma peligrosidad que el club de ajedrez no lo entendían muy bien», explica.

Pérez comenta que según su opinión, existe mucho potencial rolero en Galicia. Ello son el grupo con más presencia en redes del Deza, pero existen otras clubes por toda Galicia, con incluso unos eventos de rol en Vigo bastante populares, organizados por el grupo de chicas Galicia Rolera. «Estaría bien poder crear un evento entre todas las asociaciones gallegas, pero es muy complicado».