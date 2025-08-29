Cierra el plazo de alegaciones con 200 más contra los eólicos

La Comunidad de Montes y la Asociación de Vecinos de Aguasantas, parroquia de Cerdedo-Cotobade, presentaron más de 200 alegaciones contra los proyectos eólicos Chamarrapio, Alamoceiros y Xubrintas, incluidos en el expediente PEol-922 AC, que afecta a los municipios de Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, A Lama, Fornelos de Montes y Covelo.

En el registro del Concello de Cerdedo-Cotobade, uno de los principales municipios afectados por este macroproyecto, solo recogieron 50 alegaciones, lo que obligó a los representantes de la Asociación de Vecinos y de la Comunidad de Montes a entregar el resto de los documentos en el registro del Concello de Ponte Caldelas y en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, dentro del plazo habilitado, que terminó ayer.

Las alegaciones presentadas destacan, entre otros puntos, la ubicación de aerogeneradores en zonas de máxima sensibilidad ambiental; la proximidad de las instalaciones a núcleos habitados, contraviniendo recomendaciones técnicas del MITERD; deficiencias en los estudios de impacto ambiental, incluyendo la falta de análisis sobre población en riesgo, captaciones de agua, fauna, paisaje y riesgo de incendios; y por último, el incumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y de la Estrategia Gallega de Infraestructura Verde.

Las asociaciones piden que tengan en cuenta todas las alegaciones presentadas en el proceso de evaluación ambiental, para garantizar la protección del territorio, paisaje y núcleos poblacionales afectados por los proyectos.

Por otro lado, el Concello de Cerdedo-Cotobade también presentó sus alegaciones, tramitadas por el Gobierno Central, en una estrategia conjunta con los alcaldes de A Estrada, A Lama y Campo Lameiro.