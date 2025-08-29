Camiñas replica al PP que en dos años su gobierno invirtió dos millones en viales
La prioridad «no puede ser un listado aislado, sino un plan serio y sostenido en el tiempo»
REDACCIÓN
El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, sale al paso del anuncio del PP según el que en el pleno del lunes defenderá una moción para reparar 18 viales de titularidad municipal. El munícipe socialista recuerda que en dos años y tres meses de mandato su partido, junto a Unidade por Rodeiro, ya ha invertido más de dos millones de euros en mejoras, «una cifra muy superior a la que destinó el PP entre mandatos completos bajo la dirección de Luis López y Cati Somoza».
Camiñas recalca que la prioridad a la hora de intervenir en viales no puede ser un «listado aislado» como el que defenderá el PP, sino «un plan serio, riguroso y sostenido en el tiempo, que multiplique por tres ese número de actuaciones, como ya se está haciendo, atendiendo a las necesidades reales de cada lugar y reparando una deuda histórica» heredada del PP.
