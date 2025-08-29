Aprobada la instalación eléctrica en la nueva residencia de Carballedo
El Pleno de la Corporación Municipal del Concello de Cerdedo-Cotobade aprobó por unanimidad la cesión del nuevo transformador y las líneas canalizadas de alta tensión que darán servicio a la Residencia de Maiores de Carballedo a la empresa Eléctrica Moscoso, S.L. Este acuerdo, aprobado por unanimidad en pleno extraordinario el miércoles, facilitará la integración en la red de distribución de la compañía de las instalaciones eléctricas vinculadas a la nueva residencia de Carballedo, garantizando su correcto funcionamiento y suministro. Además, esto permitirá retirar la línea y los postes de las parcelas donde se está construyendo la Residencia. Las instalaciones objeto de la cesión están valoradas en 107.994,16 euros más IVA.
