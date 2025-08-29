El alquiler en Santiago: «En verano, los estudiantes no sueltan los pisos»

El inicio de curso está a la vuelta de la esquina, lo que significa en una ciudad universitaria como Santiago que muchos estudiantes que aún no lo consiguieron caminan por sus calles buscando dónde vivir durante el próximo año lectivo. Lejos del fervor de los primeros días de julio, con colas de jóvenes frente a inmobiliarias desde la madrugada, la búsqueda en septiembre es simultáneamente más silenciosa y más apresurada. Es una exploración que comienza en la web, pasa por las puertas de inmobiliarias y llega incluso a foros de Whatsapp de desconocidos con un fin común: conseguir un buen piso lo más rápidamente posible. Los de septiembre son los que en julio no pudieron hacerse con un piso, entre otros, los extranjeros que vienen a la ciudad a estudiar.

En estos foros, se cruzan mensajes de gente sin vivienda para el curso buscando una, o gente con piso con necesidad de más personas para disminuir gastos. «Busco compañeros/as de piso para el curso escolar...», «somos dos chavales, buscamos un compañero de piso...», «somos dos amigas que buscamos a una tercera persona para compartir piso a partir de septiembre...» o «se alquila habitación en calle...», son algunos de los anuncios que se pueden leer en estos espacios.

Esta tendencia se acompasa con lo que señala Vicente Martínez, responsable de Inmobiliaria Apóstol y miembro de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), que afirma que los estudiantes en este punto del año «están buscando más que pisos, habitaciones», ya que «muchos habían solicitado residencias universitarias y quedaron fuera». El inmobiliario remarca que pese, a los titulares en julio que mostraban colas en inmobiliarias, en 2025 hubo menos movimiento en el mercado que en otros años. «Porque los estudiantes ahora, por regla general, los que ya están establecidos en Santiago estudiando, si tienen un piso ya no lo sueltan, se quedan con él. Imagínate que en un piso de cuatro, se marcha un compañero o dos, ellos mismos se autogestionan en buscar nuevos compañeros de piso. Entonces no salen tantas viviendas al mercado como salían otros años», afirma y recalca: «Los estudiantes no sueltan los pisos en los que están relativamente contentos».

A su vez, Martínez agrega que la mayoría de quienes buscan piso en estas fechas son extranjeros. «Sobre todo son de Erasmus, porque ahora tuvieron las entradas, entonces ahora mismo prácticamente más que grupos de estudiantes, como puede ser a principios de julio, son estudiantes que vienen de forma más individualizada. Tuvimos de Argentina, de Brasil, de Polonia, de Italia, son Erasmus que vienen para seis meses y están buscando habitación para ese período», sostiene Martínez.

Si bien hay muchos estudiantes que viene a la ciudad por Erasmus y acotados a un semestre, son muchos los que vienen por un año o incluso más, especialmente los que estudian másteres en la USC.

En este grupo están Paula Rodríguez y Anaclara Romboli. Ambas son uruguayas y estudian un máster en Santiago desde hace un año y ambas debieron pasar por la odisea de buscar piso en la ciudad en el verano, al tener que dejar los que estaban habitando. Y las dos con la complicación de que buscaban por un plazo menor al curso escolar, ya que precisaban un contrato que les permitiera alojarse hasta diciembre y enero, respectivamente.

Ninguna de las dos consiguió piso por inmobiliaria, pese a que una llegó a consultar sus servicios. Las dos navegaron por páginas como Idealista, Milanuncios o Fotocasa, pero lograron sus futuros alquileres gracias a un foro de Whatsapp.

«Lo que hice fue escribir un mensaje en esos grupos diciendo que buscaba piso y mis características como persona y que era por el cuatrimestre. Me escribió por privado una persona ofreciéndome una habitación y así fue como conseguí», cuenta Rodríguez, al tiempo que su compatriota señala que el foro que le resultó exitoso lo encontró en el perfil de Instagram, Salseo USC.

«Estuve buscando casi dos y no fue nada fácil conseguir; una de las grandes razones fue la edad. Yo tengo 28 y me preguntaban por eso, porque la mayoría de la gente que está buscando piso era gente de primer año de carrera y querían de su misma edad, porque querían hacer fiestas en los pisos y supongo que sentían que una persona más mayor les podía molestar», dice Romboli, que agrega: «Cosa que entiendo, yo este año ya había vivido con otras compañeras muy chicas, de 18 o 19 años y funcionamos bien, pero eso es algo que hasta que no convivís, no podés saber».

Rodríguez y Romboli ya pasaron por la tortuosa experiencia de buscar piso en estas fechas en 2024. «La diferencia fue drástica, porque el año pasado intenté desde Uruguay y fue imposible, ninguna inmobiliaria me quería alquilar, decían que necesitaban que estuviera en Santiago, sin importar que yo tenía aval de mi familia, que es de Galicia», dice Romboli, secundada en la vivencia por su coterránea. «Si sos estudiante o tenés ingresos comprobables o alguien que sea avalista debe ser bastante sencillo, porque todo el sistema inmobiliario está pensado para eso, en mi caso no contaba con ingresos demostrables como la vez pasada y eso fue un problema, porque ya hay que negociar con los propietarios».

Para Martínez, el arte de la negociación es un ejercicio que se ve cada vez más, relacionado con la tendencia de los estudiantes de asegurarse el piso de un año a otro, para no llegando a pagar con tal de no caer en nuevas búsquedas y mudanzas. «Hay todo tipo de propietarios, algunos no les cobran los meses de verano, otros que les cobran medio mes, que les cobran solo los gastos. Cada vez más propietarios cobran los meses igual y bueno, pues si los inquilinos están contentos y tienen capacidad económica, los pagan porque saben que después van a tener más dificultades para encontrar un piso», sostiene Martínez, que agrega que esos pisos «no llegan a estar desocupados y quedan reservados para septiembre», aunque los pisos se vacían en el corte estival: «Entregan las llaves, por supuesto».