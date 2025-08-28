Diez toneladas de solidaridad

La solidaridad es uno de los valores de la sociedad que se emerge cuando vienen mal dadas. La ola de incendios que todavía asola Galicia despertó entre vecinos de la parroquia lalinense de Vilatuxe una empatía hacia los numerosos ganaderos a los que las llamas [también ocurrió en los fuegos de Dozón y Agolada] les abrasaron el pasto para su ganado y se quedaron sin alimento para mantener a sus vacas.

Ayer se cargó el primer camión con más de 10 toneladas de rollos y alpacas de hierba que, en coordinación con la administración autonómica, se harán llegar a puntos de la provincia de Ourense más afectados por esta vorágine incendiaria. Fueron compañeros de oficio, la mayor parte de Vilatuxe, pero también de otras parroquias limítrofes, los que donaron el cereal para que los ganaderos afectados puedan mantener la actividad en sus explotaciones. La iniciativa contó con la colaboración del Concello de Lalín, que asume los gastos del transporte, además de la empresa local Trayfor.

Según explica el vecino y concejal Miguel Medela, completado este camión, ahora se baraja la posibilidad de enviar otro vehículo en los próximos días una vez que todavía hay hierba sobrante. Quizá, manifiesta, no sería suficiente para completar la misma cantidad que la recogida ahora, aunque el objetivo no es otro que mandarla para la zona afectada.