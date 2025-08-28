Teatro, música e as festas protagonizan os actos culturais de Lalín o vindeiro mes
A Algarabía, a Mostra de Arte na Rúa ou o Centro Dramático Galego son outras propostas
REDACCIÓN
As Festas das Dores, que se celebrarán do 19 ao 23 de setembro, coparán unha significativa parte das actividades previstas para o vindeiro mes cun cartel no que se está traballando nos últimos detalles e que se dará a coñecer a concelleira de Cultura, Begoña Blanco. As propostas arrancarán co programa Ler conta moito cunha actividade o xoves 4 titulada «Imos bailar un conto», a cargo de Anxo Moure e que se desenvolverá na Biblioteca Varela Jácome a partir das 18.30 horas. A actividade é unha proposta orientada a un público familiar na que as bibliotecas son bosques, xa que un día os libros foron árbores. Narra a historia de Zapatiños de Cartón, o avó do Carballo con Botas, cando chega á biblioteca portando unha carta dos bosques para que nenos e nenas aprendan a camiñar polas historias para coidar da terra que gardan os libros. A duración da actividade é de 50 minutos.
Do 5 ao 7 de setembro desenvolverase a Algarabía, promovida pola Asociación Cultural O Naranxo e que conta coa colaboración da ad ministración municipal, con propostas que combinan música, xogos, obradoiros e instalacións artísticas para fomentar o talento local. Os concertos no marco deste festival terán lugar na Praza da Torre: o venres 5 e o sábado 6 ás 20.00 horas e o domingo 7 ás 13.00 horas.
O sábado 5 de setembro terá lugar ás 19.00 horas un concerto da Banda de Vilatuxe na Avenida Luis González Taboada, que será o último do ciclo Concertos das nosas Bandas de Música nas rúas, no que tocaron todas as formacións bandísticas lalinenses ao longo do verán en distintos espazos do pobo.
Ler conta moito continúa o xoves 18 de setembro coa actividade «Carabranca», de Iria Piñeiro, ás 18.30 horas na Biblioteca Varela Jácome. É un espectáculo orientado a público familiar, duns 40 minutos de duración, que trata sobre aventuras de superación e valores sobre a igualdade. Carabranca é unha nena pirata que logra todo o que se propón, desafiando calquera perigo marítimo ou terrestre. A partir do teatro de obxectos, a actriz conta unha historia na que se entrelazan as aventuras co ánimo de superación e de incentivar valores que fomentan a igualdade.
As Festas das Dores, que se celebrarán do 19 ao 23 do vindeiro mes, e cuxo cartel se presentará proximamente, abranguen como unha das novidades a I Mostra de Arte de Lalín na Rúa, que se desenvolverá na rúa Principal e no Kilómetro 0, o sábado e o domingo das festas, é dicir, o 20 e o 21 de setembro, en horario de 12.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas. Como xa se explicou tempo atrás, afirma Begoña Blanco, con esta iniciativa trátase de darlle visibilidade aos creadores locais achegando á obra á veciñanza en días de máxima afluencia de persoas en Lalín e de dinamizar a vila con actividades no eido cultural durante os días festivos.
Autobús a Santiago
O venres 26 de setembro, os lalinenses poderán desfrutar dun espectáculo teatral a través dunha nova edición do programa de mobilidade do Centro Dramático Galego. Trátase da obra «A serie Clopen» e a función, recomendada para todos os públicos, terá lugar no Salón Teatro de Santiago de Compostela. Todas as persoas que desexen asistir terán ao seu dispor un servizo gratuíto de autobús ata completar as prazas ofertadas para asistir á función, con entradas a 5 euros. O autobús sairá ás 15.45 horas da Praza de Galicia, diante da casa do concello o e prégase máxima puntualidade. A función terá lugar ás 18.00 horas no Salón Teatro de Santiago e a hora de saída tras a función para regresar a Lalín será ás 20.15 horas. As inscricións deben facerse no teléfono 986787060 reservando praza mediante pago previo de 5 euros ata o 24 de setembro. «A serie clopen», con dirección de Pablo Reboleiro e dramaturxia de Clara Gayo e Pablo Reboleiro, é unha produción onde se ven acrobacias imposibles, aéreos impactantes, comedia hilarante, danza, clown e unha historia cativadora. É un espectáculo multidisciplinar que reflexiona, en ton de humor, sobre os retos que ten que afrontar a xuventude nestes tempos de incerteza.
